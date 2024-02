Bluetooth®, ou ripe música de LP, CD, FM para um dispositivo USB

Com esta função inteligente pode ouvir facilmente toda a sua música no sistema Hi-Fi, directamente a partir do seu leitor de MP3 portátil. Pode simplesmente ouvir a música que deseja via Bluetooth®, ou pode ripar música de CD, cassetes, programas de rádio FM ou música online do sistema directamente para o seu dispositivo USB. Guarde os seus LP favoritos e converta o conteúdo para o formato MP3 - sem utilizar um PC. Também pode programar uma gravação temporizada do seu programa de rádio favorito no sistema e o programa é gravado automaticamente para o seu dispositivo USB.