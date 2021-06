Certificação DivX Plus HD para reprodução de DivX em alta definição

O DivX Plus HD no seu leitor de Blu-ray e/ou leitor de DVD oferece a tecnologia DivX mais avançada para que desfrute de vídeos e filmes em HD, directamente da Internet para o seu HDTV da Philips ou PC. O DivX Plus HD suporta a reprodução de conteúdos DivX Plus (vídeo H.264 HD com áudio AAC de alta qualidade num ficheiro MKV de formato container), bem como as versões anteriores de vídeo DivX até 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital verdadeiramente HD.