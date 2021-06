Ecrã rotativo, visualização flexível

Desfrute de filmes no leitor de DVD portátil Philips PET1030 com visor LCD de 10,2" e ecrã rotativo de 180 graus. Para além disso, partilhe com os seus amigos as suas experiências de vídeo favoritas graças à ranhura para cartões SD e ao conector USB 2.0. Inclui bolsa de transporte. Ver todas as vantagens