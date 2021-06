Veja fotografias directamente de cartões de memória, DVDs e CDs

Armazene as suas fotografias favoritas num CD ou DVD, num cartão de memória ou num dispositivo de armazenamento USB e reproduza-as em formato de apresentação de diapositivos no seu leitor Philips. Graças à total compatibilidade para transferência de ficheiros, pode desfrutar facilmente da comodidade e diversão de apresentar fotografias digitais. Basta inserir o seu disco, cartão de memória ou dispositivo de armazenamento USB no leitor para que as suas fotografias sejam reproduzidas directamente no dispositivo. Agora pode partilhar os seus momentos favoritos com a sua família e amigos sempre que quiser!