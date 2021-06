Filmes de DVD e DivX® em movimento

Veja filmes em DVD no ecrã LCD a cores de 7” do Philips PET731 com qualidade de ecrã aperfeiçoada, graças ao Philips’ Zero Bright Dot™. Desfrute em movimento de filmes DivX® e MPEG4 ou música em CD MP3/WMA. Inclui ranhura para cartões SD e saída de vídeo componente. Ver todas as vantagens