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Descontinuado
SBM100WHI/00
O seu altifalante portátil completo
Divirta-se a ouvir música através do altifalante portátil completo da Philips. Reproduza as suas músicas preferidas via cartão MicroSD/ligação auxiliar. O altifalante com tecnologia wOOx™ é compacto, está equipado com uma bateria recarregável e está disponível em várias cores.
Branco
Basta carregar o conteúdo pretendido para o cartão, introduzi-lo no seu leitor e nunca mais se preocupará com a falta de opções de entretenimento.
Ligue os seus próprios auscultadores a este dispositivo Philips para uma experiência de audição pessoal, sempre que desejar. Pode desfrutar da sua música favorita com um som fantástico sem perturbar outras pessoas, se ligar os seus auscultadores a este dispositivo.
5.0
de 5
1
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100%
recomendam este produto
Safiiri
21/04/2015
Suomi
Kätevä äänentuottaja
Ostin laitteen ilman suurempia odotuksia ajatelleen sitä lähinnä kännykän lisäkaiuttimeksi Spotifyn kuuntelemiseksi. Laite yllätti positiivisesti. Soundi on hyvä. Laitoin muistikortin täyteen Chill Out taustamusiikkia, ja se ominaisuus toimii erinomaisesti. Radio on herkkä, joskin virittäminen ilman taajuusnäyttöä on haasteensa. Tämäkin ratkaisu toimii jos kuuntelet lähinnä yhtä kanavaa.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SBM100WHI kannettava kaiutin
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