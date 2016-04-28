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Descontinuado
SBM130ORG/00
O seu altifalante portátil completo
Divirta-se a ouvir música através do altifalante portátil completo da Philips. Reproduza as suas músicas preferidas via USB/cartão MicroSD/ligação auxiliar. O altifalante com tecnologia wOOx™ é compacto, está equipado com uma bateria recarregável e está disponível em várias cores.
Cor-de-laranja
USB
Basta carregar o conteúdo pretendido para o USB ou cartão MicroSD, introduzi-lo no seu leitor e nunca mais se preocupará com a falta de opções de entretenimento.
4.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
Argentinitis
28/04/2016
España
Muy bueno
Producto que tiene todo, auxiliar, radio digital, usb, memoria miscrosd. Sería excelente si tuviera bluetooth
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SBM130ORG Altavoz portátil
Sim, recomendo este produto
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