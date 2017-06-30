Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Sensação de maior firmeza e pele com aparência mais jovem
Revigore e mantenha o aspecto jovem e natural da sua pele com o sistema de dupla acção Air Lift & Exfoliation do VisaCare. Este massaja a pele estimulando a circulação sanguínea, enquanto remove as células mortas da pele, permitindo uma renovação natural das células.
Tratamento de renovação da pele
com pontas sensível e normal
O Philips VisaCare de microdermabrasão estimula o processo de renovação superficial para uma pele mais suave, com maior firmeza e visivelmente radiante.
93% das mulheres que a testaram relataram uma pele instantaneamente mais suave. 84% concordam que a sua pele tem uma aparência mais radiante, 84% notaram que a sua pele tem uma aparência mais saudável*.
Massaja a pele, estimulando a circulação sanguínea enquanto remove as células mortas da pele permitindo uma renovação natural das células.
Prémios
4.5
de 5
242
Críticas
95%
recomendam este produto
Marisa
30/06/2017
Portugal
Produto muito eficaz
[Employee of philipsglobal] Comprovei que ao usar este produto a minha pele tornou-se muito mais suave, muito mais radiante. . Recomendo sem dúvida!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para VisaCare SC6240/01 Microdermabrasion
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para VisaCare SC6240/01 Microdermabrasion
Lem74
09/04/2019
España
Estupendos Resultados
Llevo usando este producto algo más de 3 meses con sesiones de 2 días a la semana. Los resultados son visibles a partir del primer uso, con la piel exfoliada y más luminosa. En mi caso ha ayudado también a atenuar marcas de edad y a reducir el aspecto del poro, piel más uniforme y con aspecto más joven. Recomiendo utilizar el cabezal sensible en las primeras sesiones porque puede producir cierta irritación o sensibilidad, así que hay que irse adaptando. Muy importante, utilizar un factor de protección solar alto porque la piel está más expuesta. Yo uso factor facial 50 todo el año.
Esta avaliação foi feita para VisaCare SC6240/01 Microdermabrasion
Esta avaliação foi feita para VisaCare SC6240/01 Microdermabrasion
MariaAn61
17/10/2018
España
Piel suave y luminosa
[Employee of philipsglobal] Me gusta porque de momento deja la piel realmente suave y en los días siguientes se nota más luminosa. He comprobado que si lo uso durante el invierno con frecuencia, me dura más el bronceado del verano. Lo que sí recomiendo es la alta protección solar después de su uso.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para VisaCare SC6240/01 Microdermabrasion
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para VisaCare SC6240/01 Microdermabrasion
Resultados de testes independentes num universo de 75 consumidores em tratamentos de 4 semanas, Reino Unido 2014