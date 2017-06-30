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Descontinuado

VisaCareMicrodermabrasão

SC6240/01

4.5

| (242) Críticas | 95% recomendam este produto

3 Prémios

Sensação de maior firmeza e pele com aparência mais jovem

Revigore e mantenha o aspecto jovem e natural da sua pele com o sistema de dupla acção Air Lift & Exfoliation do VisaCare. Este massaja a pele estimulando a circulação sanguínea, enquanto remove as células mortas da pele, permitindo uma renovação natural das células.

Ver todos os benefícios

com o sistema Philips VisaCare de microdermabrasão

Sensação de maior firmeza e pele com aparência mais jovem

  • Tratamento de renovação da pele

  • com pontas sensível e normal

Para pele com uma aparência mais jovem

O Philips VisaCare de microdermabrasão estimula o processo de renovação superficial para uma pele mais suave, com maior firmeza e visivelmente radiante.

A pele está mais radiante, mais suave e mais firme em 4 a 6 semanas

A pele está mais radiante, mais suave e mais firme em 4 a 6 semanas

93% das mulheres que a testaram relataram uma pele instantaneamente mais suave. 84% concordam que a sua pele tem uma aparência mais radiante, 84% notaram que a sua pele tem uma aparência mais saudável*.

Sistema de dupla acção Air Lift & Exfoliation

Sistema de dupla acção Air Lift & Exfoliation

Massaja a pele, estimulando a circulação sanguínea enquanto remove as células mortas da pele permitindo uma renovação natural das células.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

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Críticas

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4.5

de 5

242

Críticas

95%

recomendam este produto

30/06/2017

Portugal

Portugal

Produto muito eficaz

[Employee of philipsglobal] Comprovei que ao usar este produto a minha pele tornou-se muito mais suave, muito mais radiante. . Recomendo sem dúvida!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para VisaCare SC6240/01 Microdermabrasion

Sim, recomendo este produto

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09/04/2019

España

España

Estupendos Resultados

Llevo usando este producto algo más de 3 meses con sesiones de 2 días a la semana. Los resultados son visibles a partir del primer uso, con la piel exfoliada y más luminosa. En mi caso ha ayudado también a atenuar marcas de edad y a reducir el aspecto del poro, piel más uniforme y con aspecto más joven. Recomiendo utilizar el cabezal sensible en las primeras sesiones porque puede producir cierta irritación o sensibilidad, así que hay que irse adaptando. Muy importante, utilizar un factor de protección solar alto porque la piel está más expuesta. Yo uso factor facial 50 todo el año.

Esta avaliação foi feita para VisaCare SC6240/01 Microdermabrasion

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17/10/2018

España

España

Piel suave y luminosa

[Employee of philipsglobal] Me gusta porque de momento deja la piel realmente suave y en los días siguientes se nota más luminosa. He comprobado que si lo uso durante el invierno con frecuencia, me dura más el bronceado del verano. Lo que sí recomiendo es la alta protección solar después de su uso.

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Avisos legais

  1. Resultados de testes independentes num universo de 75 consumidores em tratamentos de 4 semanas, Reino Unido 2014