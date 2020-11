A ponta esfoliante estimula a processo de renovação das células

A ponta esfoliante remove delicadamente parte do stratum corneum (a camada exterior da pele) e torna a epiderme mais espessa (a segunda camada da pele), revelando uma pele com maior suavidade e uma aparência radiante. Esta elimina suavemente a aspereza e escamação com maior eficácia e controlo do que possível usando as mãos. A pele é estimulada a renovar as células. Para uma pele mais firme em 4 a 6 semanas.