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Garante uma recepção segura dentro e perto de casa e o mínimo de interferência de outros aparelhos.
Mínimo de interferência de outros monitores.
Permite-lhe ajustar os níveis de som e volume, para que possa ouvir cada riso, cada palrar e cada soluço
O fio para o pescoço proporciona comodidade, mobilidade e mãos livres .
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
5.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
28/02/2011
España
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCD481/00 Vigilabebés analógico
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Com base num inquérito de satisfação online realizado globalmente com 10.109 utilizadores de marcas e produtos de cuidados para mães e filhos em 2023.