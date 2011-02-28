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Philips AventIntercomunicador analógico para bebé

SCD481/00

5

| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

Ouça simplesmente o seu bebé

Garante uma recepção segura dentro e perto de casa e o mínimo de interferência de outros aparelhos.

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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada pelas mães em todo o mundo1

Alcance de até 200 m

Ouça simplesmente o seu bebé

Mínimo de interferência de outros monitores

Mínimo de interferência de outros monitores.

Seleccione o melhor nível de ruído para o seu espaço envolvente

Seleccione o melhor nível de ruído para o seu espaço envolvente

Permite-lhe ajustar os níveis de som e volume, para que possa ouvir cada riso, cada palrar e cada soluço

O clipe para o cinto proporciona mobilidade com as mãos livres.

O clipe para o cinto proporciona mobilidade com as mãos livres.

O fio para o pescoço proporciona comodidade, mobilidade e mãos livres .

Especificações técnicas

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Críticas

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100%

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28/02/2011

España

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Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCD481/00 Vigilabebés analógico

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação online realizado globalmente com 10.109 utilizadores de marcas e produtos de cuidados para mães e filhos em 2023. 