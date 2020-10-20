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Philips Avent Audio Monitors Intercomunicador DECT para bebés
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O meu intercomunicador para bebé está protegido contra terceiros e interferências?
O que acontece durante uma falha de energia?
O intercomunicador Philips Avent é seguro para bebés?
Por que razão as pilhas não recarregáveis da unidade do bebé ficam sem carga tão depressa?
O intercomunicador Philips Avent não carrega
Por que razão o aparelho produz um som alto e agudo?
O intercomunicador Philips Avent não emite qualquer som