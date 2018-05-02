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  • A ligação mais fiável ao seu bebé
  • A ligação mais fiável ao seu bebé
  • A ligação mais fiável ao seu bebé
  • A ligação mais fiável ao seu bebé
  • A ligação mais fiável ao seu bebé
  • A ligação mais fiável ao seu bebé
  • A ligação mais fiável ao seu bebé
  • A ligação mais fiável ao seu bebé
  • A ligação mais fiável ao seu bebé
  • A ligação mais fiável ao seu bebé
  • A ligação mais fiável ao seu bebé
  • A ligação mais fiável ao seu bebé
  • A ligação mais fiável ao seu bebé
  • A ligação mais fiável ao seu bebé
  • A ligação mais fiável ao seu bebé

Descontinuado

Philips Avent Audio MonitorsIntercomunicador DECT para bebés

SCD570/00

4
| (16) Críticas
A ligação mais fiável ao seu bebé
O nosso novo intercomunicador DECT SCD570/00 dá-lhe uma tranquilidade total. Fornece a ligação mais fiável com som cristalino, sensor de temperatura, uma luz de presença e canções de embalar calmantes para si e para o seu bebé.
Ver todos os benefícios

Monitorização avançada para si e para o seu bebé

A ligação mais fiável ao seu bebé

  • Ligação 100% privada

  • Luz de presença e canções de embalar

  • Função TalkBack

  • Alerta por vibração

Tecnologia DECT garante zero interferências e 100% de privacidade

Tecnologia DECT garante zero interferências e 100% de privacidade

A tecnologia DECT garante zero interferências de qualquer outro aparelho transmissor, como outros intercomunicadores para bebé, telefones sem fios e telemóveis. A encriptação de dados proporciona uma ligação segura e privada, para ter a certeza de que é a única pessoa que pode ouvir o seu bebé.

Som totalmente nítido graças à tecnologia DECT

Som totalmente nítido graças à tecnologia DECT

Ouça cada riso, cada palrar e cada soluço com uma nitidez perfeita. A tecnologia DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications - telecomunicações sem fios com otimização digital) proporciona um som cristalino de alta qualidade para que possa ouvir o seu bebé a qualquer altura.

Modo de poupança de energia ECO inteligente

Modo de poupança de energia ECO inteligente

O modo ECO inteligente exclusivo reduz automaticamente a sua potência de transmissão e aumenta a duração da carga. Quanto mais próximo estiver do seu bebé, menos potência é necessária para uma ligação perfeita (indisponível nos Estados Unidos e no Canadá).

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.0

de 5

16

Críticas

2

02/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

Reliable, clear, long battery life

An excellent monitor. Parent unit battery life so long I no longer worry about it, the cradle is very convenient for charging (worth the upgrade over the 560 if only for that feature). I picked it up for a good price on sale but would happily have paid full price knowing how good it is. Range is superb, stretches full length of our garden, only got it to warn out of range at the end of the in-laws 1/2 acre field..! Sound very clear, talkback function useful and it’s been flawlessly reliable (used daily for 2.5 years, dropped handset a few times, original batteries still give good life). I have two complaints though: 1. Bit of a software flaw with the parent unit. When keylocked it’s still possible to switch the parent unit off in the normal way! Admittedly only once, but I found it had inadvertently switched off in my pocket whilst keylocked. 2. If you have a power cut the base unit does not power on. It would be useful if the unit defaulted on when plugged in to avoid having to re-enter room to switch on. Overall though, these are minor and extremely pleased with performance and reliability. Thoroughly recommended.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Audio Monitors SCD570/01 DECT Baby Monitor

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Audio Monitors SCD570/01 DECT Baby Monitor

28/02/2014

France

France

EXCELLENT PRODUIT

Son du qualité exceptionnelle, pas de gresillement ni de coupure. A recommander

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Audio Monitors SCD570/00 Écoute-bébé DECT

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Audio Monitors SCD570/00 Écoute-bébé DECT

10/01/2022

Nederland

Nederland

hele fijne Babyfoon

Hij doet wat hij moet doen, Duidelijke hoorbaar wanneer ons kleintje wakker is en ook het nachtlampje is niet te fel maar precies goed. Hij is makkelijk in gebruik!

Pontos positivos

Heel makkelijk in gebruik

Pontos negativos

geen camera maar eigenlijk ook niet nodig, je leert de geluidjes van je kleintje snel genoeg kennen

Esta avaliação foi feita para Audio Monitors SCD570/00 DECT-babyfoon

Esta avaliação foi feita para Audio Monitors SCD570/00 DECT-babyfoon

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  1. O alcance de funcionamento do intercomunicador para bebé varia consoante o ambiente circundante e outros fatores que causem interferência.