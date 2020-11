Controle a temperatura no quarto do seu bebé

O sensor de temperatura com alerta personalizado permite-lhe controlar o ambiente no quarto do bebé. O bebé não consegue controlar a sua temperatura corporal tão bem como os adultos e uma leve alteração de temperatura pode agitar o bebé. Um sensor de temperatura personalizado irá alertá-lo imediatamente, através do visor digital na unidade dos pais, em caso de alterações de temperatura no quarto do seu bebé.