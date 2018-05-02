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Descontinuado
SCD570/00
Ligação 100% privada
Luz de presença e canções de embalar
Função TalkBack
Alerta por vibração
A tecnologia DECT garante zero interferências de qualquer outro aparelho transmissor, como outros intercomunicadores para bebé, telefones sem fios e telemóveis. A encriptação de dados proporciona uma ligação segura e privada, para ter a certeza de que é a única pessoa que pode ouvir o seu bebé.
Ouça cada riso, cada palrar e cada soluço com uma nitidez perfeita. A tecnologia DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications - telecomunicações sem fios com otimização digital) proporciona um som cristalino de alta qualidade para que possa ouvir o seu bebé a qualquer altura.
O modo ECO inteligente exclusivo reduz automaticamente a sua potência de transmissão e aumenta a duração da carga. Quanto mais próximo estiver do seu bebé, menos potência é necessária para uma ligação perfeita (indisponível nos Estados Unidos e no Canadá).
4.0
de 5
16
Críticas
Will888
02/05/2018
United Kingdom
Reliable, clear, long battery life
An excellent monitor. Parent unit battery life so long I no longer worry about it, the cradle is very convenient for charging (worth the upgrade over the 560 if only for that feature). I picked it up for a good price on sale but would happily have paid full price knowing how good it is. Range is superb, stretches full length of our garden, only got it to warn out of range at the end of the in-laws 1/2 acre field..! Sound very clear, talkback function useful and it’s been flawlessly reliable (used daily for 2.5 years, dropped handset a few times, original batteries still give good life). I have two complaints though: 1. Bit of a software flaw with the parent unit. When keylocked it’s still possible to switch the parent unit off in the normal way! Admittedly only once, but I found it had inadvertently switched off in my pocket whilst keylocked. 2. If you have a power cut the base unit does not power on. It would be useful if the unit defaulted on when plugged in to avoid having to re-enter room to switch on. Overall though, these are minor and extremely pleased with performance and reliability. Thoroughly recommended.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Audio Monitors SCD570/01 DECT Baby Monitor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Audio Monitors SCD570/01 DECT Baby Monitor
pixmax
28/02/2014
France
EXCELLENT PRODUIT
Son du qualité exceptionnelle, pas de gresillement ni de coupure. A recommander
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Audio Monitors SCD570/00 Écoute-bébé DECT
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Audio Monitors SCD570/00 Écoute-bébé DECT
de gouw
10/01/2022
Nederland
hele fijne Babyfoon
Hij doet wat hij moet doen, Duidelijke hoorbaar wanneer ons kleintje wakker is en ook het nachtlampje is niet te fel maar precies goed. Hij is makkelijk in gebruik!
Pontos positivos
Heel makkelijk in gebruik
Pontos negativos
geen camera maar eigenlijk ook niet nodig, je leert de geluidjes van je kleintje snel genoeg kennen
Esta avaliação foi feita para Audio Monitors SCD570/00 DECT-babyfoon
Esta avaliação foi feita para Audio Monitors SCD570/00 DECT-babyfoon
O alcance de funcionamento do intercomunicador para bebé varia consoante o ambiente circundante e outros fatores que causem interferência.