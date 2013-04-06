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Descontinuado

Philips AventIntercomunicador para bebé de vídeo digital

SCD600/00

3.4
| (97) Críticas
Sempre próxima do seu bebé
Veja e ouça o seu bebé com a última tecnologia em intercomunicadores com vídeo para bebés
Ver todos os benefícios

Intercomunicador para bebé com visão cristalina

Sempre próxima do seu bebé

Selecção automática de canais para uma ligação privada

Selecção automática de canais para uma ligação privada

Mantenha uma ligação segura e reconfortante com o seu bebé em todas as circunstâncias com uma tecnologia de vídeo digital fácil de utilizar

Visão nocturna por infravermelhos para uma monitorização a tempo inteiro

Visão nocturna por infravermelhos para uma monitorização a tempo inteiro

Visão nocturna por infravermelhos que lhe permite ver o seu bebé a qualquer hora

Unidade dos pais sem fios e portátil

Unidade dos pais sem fios e portátil

Unidade dos pais recarregável e permite-lhe deslocar-se pela casa enquanto se mantém próxima do seu bebé.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.4

de 5

97

Críticas

06/04/2013

España

España

Lo mejor que han inventado

Es de las mejores cosas que compre para mis bebés. Lo utilizo muchísimo y gracias a él estoy tranquila de ver a mis niños durmiendo plácidamente. Lo aconsejo con toda seguridad y garantía.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

19/08/2012

España

España

Perfecto para vigilar a tu bebe

Un producto estupendo para controlar y estar tranquilo de que tu bebe está bien. Con la imagen no hace falta moverse y hasta los abuelos lo saben manejar. Las canciones un acierto.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

31/05/2012

España

España

Genial

A mi me encanta, nos lo regalaron para la peque hace más de un año y nos ha ido genial. Si comprara otro sería el mismo. Servicio técnico inmejorable, rápidos, atención genial.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

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