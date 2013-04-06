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Portes grátis a partir de 40€
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Descontinuado
SCD600/00
Mantenha uma ligação segura e reconfortante com o seu bebé em todas as circunstâncias com uma tecnologia de vídeo digital fácil de utilizar
Visão nocturna por infravermelhos que lhe permite ver o seu bebé a qualquer hora
Unidade dos pais recarregável e permite-lhe deslocar-se pela casa enquanto se mantém próxima do seu bebé.
3.4
de 5
97
Críticas
Marta24
06/04/2013
España
Lo mejor que han inventado
Es de las mejores cosas que compre para mis bebés. Lo utilizo muchísimo y gracias a él estoy tranquila de ver a mis niños durmiendo plácidamente. Lo aconsejo con toda seguridad y garantía.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCD600/00 Digital Video Baby Monitor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCD600/00 Digital Video Baby Monitor
jacobcn
19/08/2012
España
Perfecto para vigilar a tu bebe
Un producto estupendo para controlar y estar tranquilo de que tu bebe está bien. Con la imagen no hace falta moverse y hasta los abuelos lo saben manejar. Las canciones un acierto.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCD600/00 Digital Video Baby Monitor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCD600/00 Digital Video Baby Monitor
Txemix
31/05/2012
España
Genial
A mi me encanta, nos lo regalaron para la peque hace más de un año y nos ha ido genial. Si comprara otro sería el mismo. Servicio técnico inmejorable, rápidos, atención genial.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCD600/00 Digital Video Baby Monitor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCD600/00 Digital Video Baby Monitor