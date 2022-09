Adapta-se aos contornos naturais do rosto do bebé

A chupeta Philips Avent Soothie foi concebida com base nos contornos naturais do rosto do seu bebé. O escudo curvo e em forma de coração não irá bater no pequeno nariz. Fabricada em silicone de grau médico, a chupeta é distribuída em hospitais por toda a Europa* Ver todas as vantagens