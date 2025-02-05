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Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Estimula a sucção natural
Silicone grau médico e sem BPA
Embalagem de 2
0-6M
O escudo curvo especial em forma de coração foi concebido para se moldar às curvas naturais do rosto do seu bebé, de forma a proporcionar o máximo conforto sem bater no seu pequeno nariz.
A Soothie possui um design de peça única resistente e é totalmente fabricada em silicone flexível de grau médico. A nossa equipa de especialistas criou-a especialmente para o seu recém-nascido de 0-6 m
A gama Philips Avent Soothie é distribuída em hospitais por toda a Europa. É recomendada por médicos e enfermeiros para acalmar os recém-nascidos.
4.1
de 5
335
Críticas
88%
recomendam este produto
tysya89
05/02/2025
Portugal
Excelente produto
Excelente produto! A minha bebé adorou! Muito fácil de limpar
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Soothie SCF099/22 2 chupetas 0-6m
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Soothie SCF099/22 2 chupetas 0-6m
24/11/2021
Portugal
Parte da promoção
O produto de excelente qualidade
Um excelente produto com um bom molde e leve para o bebé agarrar. Para além disso, o facto de ser toda em borracha é excelente para bebés com os primeiros dentes.
Pontos positivos
Leve, boa pega e toda em borracha
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Soothie SCF099/21 2 chupetas 0-6m
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Soothie SCF099/21 2 chupetas 0-6m
Rquintas
19/11/2021
Portugal
Parte da promoção
Chupeta Perfeita
A chupeta Soothie tem um formato muito semelhante ao mamilo da mãe o que permite uma pega imediata. Sendo ela completamente em silicone torna-se muito mais higiénica e de fácil limpeza. Este novo formato em forma de coração acompanha o formato do rosto do bebe tornando-se mais confortável. E para ser perfeito vem com uma caixa de não só serve para armazenar a mesma como esterilizar.
Pontos negativos
Nem todos os prendedores de chupetas são compatíveis com a chupeta
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Soothie SCF099/21 2 chupetas 0-6m
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Soothie SCF099/21 2 chupetas 0-6m
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024.
Todas as nossas Soothies têm a mesma forma de tetina, o mesmo design de peça única e o mesmo material e são fornecidas numa variedade de formas de escudo – incluindo as distribuídas em hospitais por toda a Europa
Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização