ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Adapta-se aos contornos naturais do rosto do bebé
  • Adapta-se aos contornos naturais do rosto do bebé
  • Adapta-se aos contornos naturais do rosto do bebé
  • Adapta-se aos contornos naturais do rosto do bebé
  • Adapta-se aos contornos naturais do rosto do bebé
  • Adapta-se aos contornos naturais do rosto do bebé
  • Adapta-se aos contornos naturais do rosto do bebé
  • Adapta-se aos contornos naturais do rosto do bebé
  • Adapta-se aos contornos naturais do rosto do bebé
  • Adapta-se aos contornos naturais do rosto do bebé
  • Adapta-se aos contornos naturais do rosto do bebé
  • Adapta-se aos contornos naturais do rosto do bebé
  • Adapta-se aos contornos naturais do rosto do bebé
  • Adapta-se aos contornos naturais do rosto do bebé
  • Adapta-se aos contornos naturais do rosto do bebé
  • Adapta-se aos contornos naturais do rosto do bebé
  • Adapta-se aos contornos naturais do rosto do bebé
  • Adapta-se aos contornos naturais do rosto do bebé
  • Adapta-se aos contornos naturais do rosto do bebé
  • Adapta-se aos contornos naturais do rosto do bebé
  • Adapta-se aos contornos naturais do rosto do bebé
  • Adapta-se aos contornos naturais do rosto do bebé
  • Adapta-se aos contornos naturais do rosto do bebé
  • Adapta-se aos contornos naturais do rosto do bebé

Philips Avent Soothie2 chupetas 0-6m

SCF099/22

4.1
| (335) Críticas | 88% recomendam este produto
Adapta-se aos contornos naturais do rosto do bebé
A chupeta Philips Avent Soothie foi concebida para estimular o movimento de sucção natural do bebé. O escudo curvo e em forma de coração, adapta-se os contornos naturais do pequenino rosto do bebé. Design de peça única e fabricada em silicone de grau médico. Recomendada para bebés prematuros ou recém-nascidos. Distribuída em hospitais por toda a Europa*
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por mães de todo o mundo1

Silicone flexível de grau médico

Adapta-se aos contornos naturais do rosto do bebé

  • Estimula a sucção natural

  • Silicone grau médico e sem BPA

  • Embalagem de 2

  • 0-6M

Molda-se às curvas do rosto do seu bebé para um maior conforto

Molda-se às curvas do rosto do seu bebé para um maior conforto

O escudo curvo especial em forma de coração foi concebido para se moldar às curvas naturais do rosto do seu bebé, de forma a proporcionar o máximo conforto sem bater no seu pequeno nariz.

Design de peça única, fabricado em silicone 100% de grau médico

Design de peça única, fabricado em silicone 100% de grau médico

A Soothie possui um design de peça única resistente e é totalmente fabricada em silicone flexível de grau médico. A nossa equipa de especialistas criou-a especialmente para o seu recém-nascido de 0-6 m

Distribuída por hospitais por toda a Europa*

Distribuída por hospitais por toda a Europa*

A gama Philips Avent Soothie é distribuída em hospitais por toda a Europa. É recomendada por médicos e enfermeiros para acalmar os recém-nascidos.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.1

de 5

335

Críticas

88%

recomendam este produto

05/02/2025

Portugal

Portugal

Excelente produto

Excelente produto! A minha bebé adorou! Muito fácil de limpar

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Soothie SCF099/22 2 chupetas 0-6m

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Soothie SCF099/22 2 chupetas 0-6m

24/11/2021

Portugal

Portugal

O produto de excelente qualidade

Um excelente produto com um bom molde e leve para o bebé agarrar. Para além disso, o facto de ser toda em borracha é excelente para bebés com os primeiros dentes.

Pontos positivos

Leve, boa pega e toda em borracha

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Soothie SCF099/21 2 chupetas 0-6m

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Soothie SCF099/21 2 chupetas 0-6m

19/11/2021

Portugal

Portugal

Chupeta Perfeita

A chupeta Soothie tem um formato muito semelhante ao mamilo da mãe o que permite uma pega imediata. Sendo ela completamente em silicone torna-se muito mais higiénica e de fácil limpeza. Este novo formato em forma de coração acompanha o formato do rosto do bebe tornando-se mais confortável. E para ser perfeito vem com uma caixa de não só serve para armazenar a mesma como esterilizar.

Pontos negativos

Nem todos os prendedores de chupetas são compatíveis com a chupeta

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Soothie SCF099/21 2 chupetas 0-6m

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Soothie SCF099/21 2 chupetas 0-6m

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024. 

  1. Todas as nossas Soothies têm a mesma forma de tetina, o mesmo design de peça única e o mesmo material e são fornecidas numa variedade de formas de escudo – incluindo as distribuídas em hospitais por toda a Europa

  2. Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização