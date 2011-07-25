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  • Uma solução simples e eficaz para mamilos invertidos
  • Uma solução simples e eficaz para mamilos invertidos
  • Uma solução simples e eficaz para mamilos invertidos
  • Uma solução simples e eficaz para mamilos invertidos
  • Uma solução simples e eficaz para mamilos invertidos
  • Uma solução simples e eficaz para mamilos invertidos
  • Uma solução simples e eficaz para mamilos invertidos
  • Uma solução simples e eficaz para mamilos invertidos
  • Uma solução simples e eficaz para mamilos invertidos
  • Uma solução simples e eficaz para mamilos invertidos
  • Uma solução simples e eficaz para mamilos invertidos
  • Uma solução simples e eficaz para mamilos invertidos

Descontinuado

Philips AventNiplette™

SCF152/02

3.9
| (21) Críticas | 81% recomendam este produto
Uma solução simples e eficaz para mamilos invertidos
O Niplette™ ajuda as mães com mamilos planos ou invertidos a amamentar. Este equipamento único e revolucionário oferece uma solução fácil, não cirúrgica e duradoura. Após algumas semanas de utilização contínua, o mamilo ficará ereto.
Ver todos os benefícios
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Marca recomendada pelas mães em todo o mundo1

Produtos compatíveis
Single Electric (Corded Use)

Single Electric (Corded Use)
Bomba tira-leite

SCF395/01

Bomba tira-leite elétrica

Bomba tira-leite elétrica

SCF395/31

Dupla elétrica recarregável

Dupla elétrica recarregável

SCF398/31

Esterilizador de biberões

Esterilizador de biberões

SCF291/01

Esterilizador

Esterilizador

SCF293/01

Esterilizador

Esterilizador

SCF293/02

Bomba tira-leite elétrica Advance

Bomba tira-leite elétrica Advance

SCF391/11

Resultados clinicamente comprovados*

Uma solução simples e eficaz para mamilos invertidos

  • Uma abordagem não-cirúrgica

  • Para mamilos planos ou invertidos

  • 2 Niplette e 2 discos de amamentação

Um dispositivo para mamilos planos ou invertidos

Um dispositivo para mamilos planos ou invertidos

O problema dos mamilos invertidos ou não protráteis afeta até 10% das mulheres e causa distúrbios psicológicos, o que dificulta a amamentação para a mãe e para o bebé. A ação de sucção do bebé deve puxar o mamilo. Se não o fizer, o Niplette™ é uma solução simples e confortável que pode ajudar. O dispositivo permite que as mulheres com mamilos planos ou invertidos amamentem de forma confortável sem a necessidade de cirurgias invasivas*. É um molde transparente para o mamilo com uma peça vedante ligada a uma válvula e uma entrada para seringa.

Utilização ideal antes ou durante os primeiros 6 meses da gravidez

Idealmente, o Niplette deve ser utilizado antes da gravidez e durante períodos de 8 horas por dia ou por noite*. Se os peitos não estiverem demasiado sensíveis, também pode ser utilizado nos primeiros seis meses da gravidez para uma correção permanente ou durante alguns minutos antes de amamentar, após o nascimento do bebé. O Niplette puxa o mamilo para permitir que o bebé o agarre facilmente e ajuda a estabilizar a amamentação durante os primeiros dias. A correção cosmética permanente pode ser realizada após deixar de amamentar. Nesse caso, o Niplette pode ser aplicado novamente de vez em quando.

Um procedimento simples

Um procedimento simples

O recipiente segura-se com uma mão sobre a aréola do mamilo e o ar é retirado com uma seringa de 5 ml para puxar o mamilo. A utilizadora controla a sucção e pode puxar o mamilo de forma tão segura quanto confortável. Após puxar o mamilo, a utilizadora pode separar cuidadosamente a seringa da válvula e continuar com as suas atividades normais, utilizando o Niplette discretamente por baixo do sutiã. Recomenda-se vivamente a utilização na fase inicial*.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.9

de 5

21

Críticas

81%

recomendam este produto

25/07/2011

España

España

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF152/02 Niplette™

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF152/02 Niplette™

13/05/2015

United Kingdom

United Kingdom

Wish I had these sooner!!

Firstly I want to say that I NEVER write reviews but I have to tell people about this product!! Im 19 and have had very inverted nipples my entire life and have been very self conscious. I have had these less than a week and Im already seeing a difference. I came across these months ago and hesitated and now I wish Id bought these sooner. I read loads of good reviews but didnt believe that this would work for me as my nipples have never come out before. Im using these for a few hours each day and building up my time of use. So far I am extremely impressed!! Suction has lost a few times but now Ive been using coconut oil, I apply a tiny amount to and around my nipples before putting the niplette on and they stay comfortably and even make my nipples soft! The only fault I would say is the length of the tube between the thimble and the syringe, but Im guessing there is a reason for this? At first I thought the thimble was too small but its actually perfect! I plan on using these over the next few months and will then re-review this item. Im so excited to keep at it and get nipples!! DO NOT HESITATE TO BUY THIS!!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF152/02 Niplette™

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF152/02 Niplette™

13/05/2015

United Kingdom

United Kingdom

Wish I had these sooner!!

Firstly I want to say that I NEVER write reviews but I have to tell people about this product!! Im 19 and have had very inverted nipples my entire life and have been very self conscious. I have had these less than a week and Im already seeing a difference. I came across these months ago and hesitated and now I wish Id bought these sooner. I read loads of good reviews but didnt believe that this would work for me as my nipples have never come out before. Im using these for a few hours each day and building up my time of use. So far I am extremely impressed!! Suction has lost a few times but now Ive been using coconut oil, I apply a tiny amount to and around my nipples before putting the niplette on and they stay comfortably and even make my nipples soft! The only fault I would say is the length of the tube between the thimble and the syringe, but Im guessing there is a reason for this? At first I thought the thimble was too small but its actually perfect! I plan on using these over the next few months and will then re-review this item. Im so excited to keep at it and get nipples!! DO NOT HESITATE TO BUY THIS!!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF152/02 Niplette™

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF152/02 Niplette™

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  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

  1. McGeorge, Mr. D, FRCS (Plast), The Niplette: an instrument for the non-surgical correction of inverted nipples, British Journal of Plastic Surgery (1994) Vol. 47, páginas 46–49

  2. Esta secção contém opiniões dos consumidores sobre o produto. A Philips dissocia-se do conteúdo introduzido pelos consumidores nesta secção e, consequentemente, quaisquer informações técnicas e/ou conselhos sobre a utilização do produto incluídos na mesma não devem ser considerados informações oficiais da Philips.