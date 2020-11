Um procedimento simples

O recipiente segura-se com uma mão sobre a aréola do mamilo e o ar é retirado com uma seringa de 5 ml para puxar o mamilo. A utilizadora controla a sucção e pode puxar o mamilo de forma tão segura quanto confortável. Após puxar o mamilo, a utilizadora pode separar cuidadosamente a seringa da válvula e continuar com as suas atividades normais, utilizando o Niplette discretamente por baixo do sutiã. Recomenda-se vivamente a utilização na fase inicial*.