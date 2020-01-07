Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
O formato favorece o contacto c/ a pele
Protege mamilos doridos
Pequeno (15 mm)
2 unidades
O formato de borboleta ultrafino dos nossos protetores para mamilos foi concebido para garantir o contacto da pele com o bebé. Graças a este formato, o nariz e o queixo ficam em contacto com o peito, permitindo que o bebé sinta o cheiro e a pele da mãe. Basta posicionar o protetor sobre o centro do mamilo para garantir que o bebé consegue agarrar corretamente toda a aréola. Desfrute da criação de laços com o seu bebé enquanto protege os mamilos.
Concebemos os nossos protetores para mamilos o para ajudar os bebés com os primeiros desafios ao agarrar o peito e ajudar as mães a amamentar durante mais tempo*. Para mães com mamilos planos ou invertidos e bebés com fraca capacidade de sucção ou anomalias orais, o protetor para mamilos oferece um formato de mamilo ideal para agarrar, que permite manter uma posição saliente durante as pausas da amamentação.
Os protetores para mamilos foram concebidos para garantir conforto e uma amamentação mais fluida caso tenha os mamilos doridos ou gretados. Podem ajudar a reduzir a fricção e a dilatação dos mamilos durante a amamentação para que possa amamentar o seu bebé de forma confortável.
4.5
de 5
14
Críticas
85%
recomendam este produto
MrsCat93
07/01/2020
United Kingdom
Parte da promoção
Effective!
This shield makes it so much easier when breastfeeding. They eased the pain a lot, I am very confident I can stop using them soon without worry. An excellent idea, glad I found this product!
Pontos positivos
Work as intended, no pain!
Pontos negativos
Found it a bit fiddly at first.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF153/03 Nipple Shield
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF153/03 Nipple Shield
Abbiii
06/01/2020
United Kingdom
Parte da promoção
Great features
These made breast feeding amazing they were absolutely a dream to use without rubbing and vertically cause zero pain
Pontos positivos
Nothing koi
Pontos negativos
Nothing
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF153/03 Nipple Shield
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF153/03 Nipple Shield
18/12/2019
United Kingdom
Parte da promoção
Amazing product
I really love this product it’s saved me from a bruise nipples... I was in so much pain at first but with this shields breastfeeding was so pleasant I would definitely recommend this product
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF153/03 Nipple Shield
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF153/03 Nipple Shield
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
Para mamilos planos ou invertidos, doridos, sensíveis ou gretados, e para bebés com dificuldades ao agarrar
0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011
Esta secção contém opiniões dos consumidores sobre o produto. A Philips dissocia-se do conteúdo introduzido pelos consumidores nesta secção e, consequentemente, quaisquer informações técnicas e/ou conselhos sobre a utilização do produto incluídos na mesma não devem ser considerados informações oficiais da Philips.