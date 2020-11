Concebido para se adaptar

Os protetores para mamilos estão disponíveis em dois tamanhos para se adaptarem melhor ao peito. Os protetores pequenos são adequados para mamilos com 12 mm de diâmetro e os médios para mamilos com até 21 mm. Para encontrar o seu tamanho, fique numa posição confortável e coloque um dos anéis sobre o mamilo. Rode a base do protetor na direção dos ponteiros do relógio e coloque o mamilo no interior do bico do protetor. Em seguida, estique a base do protetor à volta da aréola. Se existir um espaço de 2 mm entre o mamilo e o silicone, este é o ajuste ideal. Dica: os tamanhos baseiam-se no mamilo e não na aréola. Está com dúvidas? Fale com o seu profissional de saúde para obter assistência.