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  • Para uma amamentação prolongada mais confortável*
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Descontinuado

Philips AventProtetor para mamilos

SCF153/03

4.5
| (14) Críticas | 85% recomendam este produto
Para uma amamentação prolongada mais confortável*
Os protetores para mamilos foram concebidos para ajudar a amamentar quando está com problemas nos mamilos ou se o bebé tiver dificuldades no agarrar. O protetor para mamilos ultrafino em forma de borboleta permite o contacto do bebé com o peito e ajuda a criar laços com o seu bebé enquanto amamenta.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada pelas mães em todo o mundo1

Produtos compatíveis
Single Electric (Corded Use)

Single Electric (Corded Use)
Bomba tira-leite

SCF395/01

Bomba tira-leite elétrica

Bomba tira-leite elétrica

SCF395/31

Dupla elétrica recarregável

Dupla elétrica recarregável

SCF398/31

Bomba tira-leite elétrica Advance

Bomba tira-leite elétrica Advance

SCF391/11

Fácil para o bebé agarrar e suave para a sua pele*

Para uma amamentação prolongada mais confortável*

  • O formato favorece o contacto c/ a pele

  • Protege mamilos doridos

  • Médio (21 mm)

  • 2 unidades

Formato que favorece o contacto da pele com o bebé

Formato que favorece o contacto da pele com o bebé

O formato de borboleta ultrafino dos nossos protetores para mamilos foi concebido para garantir o contacto da pele com o bebé. Graças a este formato, o nariz e o queixo ficam em contacto com o peito, permitindo que o bebé sinta o cheiro e a pele da mãe. Basta posicionar o protetor sobre o centro do mamilo para garantir que o bebé consegue agarrar corretamente toda a aréola. Desfrute da criação de laços com o seu bebé enquanto protege os mamilos.

Concebido para diminuir os desafios ao agarrar o peito

Concebido para diminuir os desafios ao agarrar o peito

Concebemos os nossos protetores para mamilos o para ajudar os bebés com os primeiros desafios ao agarrar o peito e ajudar as mães a amamentar durante mais tempo*. Para mães com mamilos planos ou invertidos e bebés com fraca capacidade de sucção ou anomalias orais, o protetor para mamilos oferece um formato de mamilo ideal para agarrar, que permite manter uma posição saliente durante as pausas da amamentação.

Fabricado para mamilos sensíveis e doridos

Fabricado para mamilos sensíveis e doridos

Os protetores para mamilos foram concebidos para garantir conforto e uma amamentação mais fluida caso tenha os mamilos doridos ou gretados. Podem ajudar a reduzir a fricção e a dilatação dos mamilos durante a amamentação para que possa amamentar o seu bebé de forma confortável.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.5

de 5

14

Críticas

85%

recomendam este produto

4
3

07/01/2020

United Kingdom

United Kingdom

Effective!

This shield makes it so much easier when breastfeeding. They eased the pain a lot, I am very confident I can stop using them soon without worry. An excellent idea, glad I found this product!

Pontos positivos

Work as intended, no pain!

Pontos negativos

Found it a bit fiddly at first.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF153/03 Nipple Shield

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF153/03 Nipple Shield

06/01/2020

United Kingdom

United Kingdom

Great features

These made breast feeding amazing they were absolutely a dream to use without rubbing and vertically cause zero pain

Pontos positivos

Nothing koi

Pontos negativos

Nothing

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF153/03 Nipple Shield

Sim, recomendo este produto

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18/12/2019

United Kingdom

United Kingdom

Amazing product

I really love this product it’s saved me from a bruise nipples... I was in so much pain at first but with this shields breastfeeding was so pleasant I would definitely recommend this product

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF153/03 Nipple Shield

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

  1. Para mamilos planos ou invertidos, doridos, sensíveis ou gretados, e para bebés com dificuldades ao agarrar

  2. 0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011

  3. Esta secção contém opiniões dos consumidores sobre o produto. A Philips dissocia-se do conteúdo introduzido pelos consumidores nesta secção e, consequentemente, quaisquer informações técnicas e/ou conselhos sobre a utilização do produto incluídos na mesma não devem ser considerados informações oficiais da Philips.