Trate a pele delicada com o conforto do ar

Deixe a pele do seu bebé respirar com a chupeta Philips Avent Freeflow. O escudo curvo tem 6 furos para uma maior circulação do ar e ajuda a reduzir a irritação da pele. A nossa tetina ortodôntica colapsável respeita o desenvolvimento oral natural do seu bebé. Ver todas as vantagens