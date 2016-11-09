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  • Trate a pele delicada com o conforto do ar
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Descontinuado

Philips AventChupetas Freeflow

SCF180/28

4.6
| (17) Críticas | 100% recomendam este produto
Trate a pele delicada com o conforto do ar
Deixe a pele do seu bebé respirar com a chupeta Philips Avent Freeflow. O escudo curvo tem 6 furos para uma maior circulação do ar e ajuda a reduzir a irritação da pele. A nossa tetina ortodôntica colapsável respeita o desenvolvimento oral natural do seu bebé.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por mães de todo o mundo1

As entradas de ar adicionais deixam a pele respirar

Trate a pele delicada com o conforto do ar

  • Acalma com o conforto do ar

  • 6-18m

  • Ortodônticas e sem BPA

  • Embalagem de 2

As entradas de ar adicionais deixam a pele do seu bebé respirar

As entradas de ar adicionais deixam a pele do seu bebé respirar

A pele precisa de respirar, especialmente a do seu bebé. O nosso escudo tem 6 entradas de ar para um fluxo de ar adicional, concebida para reduzir a irritação da pele.

Desenvolvida para um desenvolvimento oral natural

Desenvolvida para um desenvolvimento oral natural

A nossa tetina em silicone colapsável tem um formato simétrico que respeita o palato, os dentes e as gengivas do seu bebé à medida que se dá o seu crescimento.

Fabricada nas nossas instalações premiadas no Reino Unido

Fabricada nas nossas instalações premiadas no Reino Unido

Pode ter a certeza de que o conforto do seu bebé está em boas mãos. Esta chupeta foi fabricada nas nossas instalações premiadas no Reino Unido.*

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.6

de 5

17

Críticas

100%

recomendam este produto

3
1

09/11/2016

España

España

Ideal

A la peke le encantan estos chupetes.Y a mi también porque con su capuchón de plástico ,que impide que entren gérmenes ,lo hace 100% higiénico.Tienen un fantástico sistema de ventilación que hace que no se ahogue.Y como otros productos Avent su tetina tiene forma de pezón.Me gusta el hecho de que sea de silicona y su forma y tamaño són perfectos.Por último es muy fácil de limpiar.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF180/27 Chupetes ventilados

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF180/27 Chupetes ventilados

19/04/2017

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Excellent product

[Employee of philipsglobal] My daughter in law loves these products not only for the natural development of her daughter growth on teeth and gums, she likes the transparent plates and they don't look too big for baby's mouth, she also loves the designs. Both Mother and baby are happy.

Esta avaliação foi feita para SCF180/24 Freeflow soothers

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19/04/2017

United Kingdom

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Excellent product

[Employee of philipsglobal] My daughter in law loves these products not only for the natural development of her daughter growth on teeth and gums, she likes the transparent plates and they don't look too big for baby's mouth, she also loves the designs. Both Mother and baby are happy.

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024. 

  1. A marca n.º1 mundial em chupetas

  2. Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização

  3. A nossa gama ajuda as mães e bebés em todas as fases de desenvolvimento

  4. Fabricante do ano 2014