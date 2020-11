Para beber sozinho

As pegas de aprendizagem ajudam o bebé a beber de forma autónoma em todas as fases de desenvolvimento, e são compatíveis com os copos Philips Avent SCF242/00. O seu posicionamento automático permite que estejam sempre alinhadas como bico. São ainda fáceis de encaixar e remover, permitindo a utilização dos copos com ou sem as pegas.