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Descontinuado

Philips Avent Ultra air2 chupetas noturnas, 0-6m

SCF376/12

4.7
| (343) Críticas | 99% recomendam este produto
Deixa a pele do seu bebé respirar
Acalme o seu bebé com uma chupeta que permite que a pele respire e que é fácil de encontrar à noite. A coleção Ultra Air possui aberturas maiores que ajudam a manter a pele seca e um botão que brilha no escuro para que a possa encontrar com as luzes apagadas.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por mães de todo o mundo1

Fácil de encontrar no escuro

Deixa a pele do seu bebé respirar

  • Escudo que brilha no escuro

  • Ortodôntica e sem BPA

  • 2 chupetas

  • 0-6m

Deixa a pele do bebé respirar

Deixa a pele do bebé respirar

Os orifícios amplos ventilam a pele do seu bebé, mantendo-a seca e suave.

98% de aceitação da tetina*

98% de aceitação da tetina*

Quando perguntámos aos pais como os seus bebés se adaptam às nossas tetinas em silicone texturizadas, uma média de 98% disseram que os seus bebés aceitam as chupetas Ultra Soft e Ultra Air Philips Avent.

Brilha no escuro

Brilha no escuro

Através do escudo que brilha no escuro poderá encontrar rapidamente a chupeta do seu bebé sem ter de acender as luzes.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.7

de 5

343

Críticas

99%

recomendam este produto

1

19/11/2023

Portugal

Portugal

Excelente escolha

Gostei muito desta chupeta porque é muito leve, macia e o bebé aceitou-a imediatamente. Notei que acalma mais quando lhe dou esta chupeta naqueles períodos do sono mais agitados e acaba por dormir mais tempo. A fluorescência é fantástica para encontrar a chupeta sem acender a luz e dá noites mais descansadas (fácil de encontrar, fácil de colocar e de ver se está ainda na boca do bebé).

Pontos positivos

Brilha no escuro; macia; fácil aceitação

Pontos negativos

Nenhuma

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ultra air SCF376/18 2 chupetas noturnas 0-6m

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ultra air SCF376/18 2 chupetas noturnas 0-6m

18/11/2023

Portugal

Portugal

As melhores chupetas

Chupetas têm uma regiao oral adequada à boca do bebé, os orifícios permitem realmente que pele "respire" e são muitos bonitas . O brilho no escuro ajuda muito nos bebés que usam chupetas de noite.

Pontos positivos

Formato, brilho no escuro

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Esta avaliação foi feita para ultra air SCF376/18 2 chupetas noturnas 0-6m

Sim, recomendo este produto

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18/11/2023

Portugal

Portugal

Excelente produto

Meu bebê aceitou muito bem a retina, excelente produto, assim como outros da marca. E é muito fofa por na brilhar no escuro.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ultra air SCF376/18 2 chupetas noturnas 0-6m

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024. 

  1. Os testes de consumidores americanos, realizados em 2016-2017, apresentam uma média de 98% de aceitação da tetina texturizada Philips Avent, utilizada nas nossas chupetas Ultra Air e Ultra Soft.

  2. Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização.