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Descontinuado
Escudo que brilha no escuro
Ortodôntica e sem BPA
2 chupetas
0-6m
Os orifícios amplos ventilam a pele do seu bebé, mantendo-a seca e suave.
Quando perguntámos aos pais como os seus bebés se adaptam às nossas tetinas em silicone texturizadas, uma média de 98% disseram que os seus bebés aceitam as chupetas Ultra Soft e Ultra Air Philips Avent.
Através do escudo que brilha no escuro poderá encontrar rapidamente a chupeta do seu bebé sem ter de acender as luzes.
4.7
de 5
343
Críticas
99%
recomendam este produto
minervinal
19/11/2023
Portugal
Parte da promoção
Excelente escolha
Gostei muito desta chupeta porque é muito leve, macia e o bebé aceitou-a imediatamente. Notei que acalma mais quando lhe dou esta chupeta naqueles períodos do sono mais agitados e acaba por dormir mais tempo. A fluorescência é fantástica para encontrar a chupeta sem acender a luz e dá noites mais descansadas (fácil de encontrar, fácil de colocar e de ver se está ainda na boca do bebé).
Pontos positivos
Brilha no escuro; macia; fácil aceitação
Pontos negativos
Nenhuma
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF376/18 2 chupetas noturnas 0-6m
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF376/18 2 chupetas noturnas 0-6m
Dina123
18/11/2023
Portugal
Parte da promoção
As melhores chupetas
Chupetas têm uma regiao oral adequada à boca do bebé, os orifícios permitem realmente que pele "respire" e são muitos bonitas . O brilho no escuro ajuda muito nos bebés que usam chupetas de noite.
Pontos positivos
Formato, brilho no escuro
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF376/18 2 chupetas noturnas 0-6m
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF376/18 2 chupetas noturnas 0-6m
Zezame
18/11/2023
Portugal
Parte da promoção
Excelente produto
Meu bebê aceitou muito bem a retina, excelente produto, assim como outros da marca. E é muito fofa por na brilhar no escuro.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF376/18 2 chupetas noturnas 0-6m
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF376/18 2 chupetas noturnas 0-6m
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024.
Os testes de consumidores americanos, realizados em 2016-2017, apresentam uma média de 98% de aceitação da tetina texturizada Philips Avent, utilizada nas nossas chupetas Ultra Air e Ultra Soft.
Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização.