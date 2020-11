Uma chupeta leve e respirável

Acalme o seu bebé com uma chupeta que permite que a pele respire e que é fácil de encontrar à noite. A chupeta ultra air night Philips Avent possui orifícios extragrandes para manter a pele seca e um botão que brilha no escuro para que a possa encontrar com as luzes apagadas. Ver todas as vantagens