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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
260 ml
Bico para 12m+
A tampa com fecho mantém o bico limpo durante os passeios e assegura um transporte sem derrames
A válvula patenteada controla o fluxo para evitar derrames, mesmo quando segura o copo ao contrário ou o deixa deitado.
Um bico resistente às dentadas para as crianças beberem pelo copo com confiança, ideal para crianças com os primeiros dentes
5.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
äippä
14/02/2017
Suomi
paras nokkamuki
Täydet pisteet tälle. Suosikki muki äidille (ei sotke) ja lapselle (helppo juoda ja pitää kiinni kahvoilla tai ilman).
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF602/01 Pikkulasten mukit
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Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.