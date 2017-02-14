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  • Transição fácil do biberão para o copo
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Descontinuado

Philips AventCopo para criança

SCF602/01

5
| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto
Transição fácil do biberão para o copo
Os copos mágicos sem BPA da Philips Avent têm uma capacidade extraordinária para evitar derrames, mesmo se forem agitados, atirados ao ar ou deitados; no entanto, é fácil beber por eles. Os bicos com válvulas são também compatíveis com os biberões, tornando-os também antigota.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Anti-gota, fácil de beber

Transição fácil do biberão para o copo

  • 260 ml

  • Bico para 12m+

A tampa com fecho mantém o bico limpo

A tampa com fecho mantém o bico limpo

A tampa com fecho mantém o bico limpo durante os passeios e assegura um transporte sem derrames

Bico anti-gota com válvula patenteada

Bico anti-gota com válvula patenteada

A válvula patenteada controla o fluxo para evitar derrames, mesmo quando segura o copo ao contrário ou o deixa deitado.

Bico rígido para crianças com 12 m+

Bico rígido para crianças com 12 m+

Um bico resistente às dentadas para as crianças beberem pelo copo com confiança, ideal para crianças com os primeiros dentes

Especificações técnicas

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Críticas

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de 5

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Avaliaç.

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

14/02/2017

Suomi

Suomi

paras nokkamuki

Täydet pisteet tälle. Suosikki muki äidille (ei sotke) ja lapselle (helppo juoda ja pitää kiinni kahvoilla tai ilman).

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF602/01 Pikkulasten mukit

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF602/01 Pikkulasten mukit

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 