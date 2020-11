Transição fácil do biberão para o copo

Os copos mágicos sem BPA da Philips Avent não derramam e bloqueiam a saída do liquido, mesmo se forem agitados, atirados ao ar ou deitados; no entanto, é fácil beber por eles. Os bicos com válvulas são também compatíveis com os biberões, tornando-os também anti-gota. Ver todas as vantagens