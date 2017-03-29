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  • Sistema de armazenamento da Philips Avent para conservação fácil
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Descontinuado

Philips Avent VIAFrascos para leite materno da Avent

SCF612/10

3.7
| (48) Críticas
Sistema de armazenamento da Philips Avent para conservação fácil
O sistema de armazenamento da Philips Avent é um sistema versátil e compacto concebido para crescer com o seu bebé. Utilize o mesmo copo para guardar leite materno e comida do seu bebé. Compatível com todas as bombas tira leite e tetinas da Philips Avent.
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Copo para armazenamento de leite

Sistema de armazenamento da Philips Avent para conservação fácil

  • Armazenamento

Fácil de organizar

Fácil de organizar

Facilidade de identificar os copos com etiquetas, ajuda-a a gerir datas e conteúdos

Compatível com todas as bombas tira leite e tetinas da Philips Avent

Os frascos para armazenamento de leite materno são compatíveis com todas as bombas tira leite e tetinas da Philips Avent.

Para utilização no frigorífico/congelador

Os copos Philips Avent podem ser guardados no frigorífico ou no congelador e são laváveis na máquina da loiça

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

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3.7

de 5

48

Críticas

29/03/2017

España

España

Muy cómodos y prácticos

Los usé con la primera y los estoy usando con el segundo. Son cómodos de usar y más si tiene su sacaleches que van directamente al embalse la conservación es buena y después los uso para las papillas y conservar los purés La vida útil es muy larga y son cómodos después para los purés Además reutilizables

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22/01/2014

United Kingdom

United Kingdom

excellent

Bought these as breastfeeding was an issue for me both myself and baby. They do what they say on the box. They are brilliant they tell you how many OZs youve Expressed so you can see how your milk supply is. Also the adapters for the breast pumps work so well. I love this product and will recommend it to anyone. The cups are small and can be stored in both the fridge or freezer. Also they dont leak so you can express wherever you want, I used to like expressing in the bath. great product

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26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

perfect for the job

....and also very useful as we have moved on from breastfeeding, good for freezing portions of food in just the right size and for carrying snacks. lid is very secure so can also carry and store liquids. the size gauge on the side was very useful when i was expressing too. a good all round product with use beyond expectations.

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