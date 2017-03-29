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Descontinuado
SCF612/10
Armazenamento
Facilidade de identificar os copos com etiquetas, ajuda-a a gerir datas e conteúdos
Os frascos para armazenamento de leite materno são compatíveis com todas as bombas tira leite e tetinas da Philips Avent.
Os copos Philips Avent podem ser guardados no frigorífico ou no congelador e são laváveis na máquina da loiça
3.7
de 5
48
Críticas
Lumerlan
29/03/2017
España
Muy cómodos y prácticos
Los usé con la primera y los estoy usando con el segundo. Son cómodos de usar y más si tiene su sacaleches que van directamente al embalse la conservación es buena y después los uso para las papillas y conservar los purés La vida útil es muy larga y son cómodos después para los purés Además reutilizables
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Esta avaliação foi feita para VIA SCF612/10 Avent Breast Milk Containers
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Angelcakes25
22/01/2014
United Kingdom
excellent
Bought these as breastfeeding was an issue for me both myself and baby. They do what they say on the box. They are brilliant they tell you how many OZs youve Expressed so you can see how your milk supply is. Also the adapters for the breast pumps work so well. I love this product and will recommend it to anyone. The cups are small and can be stored in both the fridge or freezer. Also they dont leak so you can express wherever you want, I used to like expressing in the bath. great product
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lindylumps
26/07/2012
United Kingdom
perfect for the job
....and also very useful as we have moved on from breastfeeding, good for freezing portions of food in just the right size and for carrying snacks. lid is very secure so can also carry and store liquids. the size gauge on the side was very useful when i was expressing too. a good all round product with use beyond expectations.
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