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  • Sistema de armazenamento da Philips Avent para conservação fácil
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Descontinuado

Philips Avent VIACopos de recarga Avent

SCF616/10

3.9
| (10) Críticas | 90% recomendam este produto
Sistema de armazenamento da Philips Avent para conservação fácil
O sistema de armazenamento da Philips Avent é um sistema versátil e compacto concebido para crescer com o seu bebé. Utilize o mesmo copo para guardar leite materno e comida do seu bebé. Compatível com todas as bombas tira leite e tetinas da Philips Avent.
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Copos de recarga para armazenamento de leite (tampas não incluídas)

Sistema de armazenamento da Philips Avent para conservação fácil

  • 240 ml

Sistema com rosca à prova de fuga

Sistema com rosca à prova de fuga

Para um armazenamento e transporte seguros

Armazene a refeição do seu bebé

Armazene o seu leite materno ou a comida para o bebé nos copos para leite materno da Philips Avent. Pode armazenar os alimentos no frigorífico ou congelador.

Leve a refeição do seu bebé consigo

Perfeito para passeio. Pode levar facilmente a refeição do seu bebé consigo quando sair

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

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3.9

de 5

10

Críticas

90%

recomendam este produto

3

25/09/2011

España

España

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para VIA SCF616/10 Avent Refill Cups

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para VIA SCF616/10 Avent Refill Cups

11/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

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Esta avaliação foi feita para VIA SCF616/10 Avent Refill Cups

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08/10/2014

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Einfach und sehr praktisch

Wir frieren in diesen Bechern Muttermilch ein, sie sind dafür einfach perfekt. Kein Auslaufen, stehen sicher, halten Geschirrspülen und Einfrieren problemlos aus - genau, was wir brauchen.

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Esta avaliação foi feita para VIA SCF616/10 Avent Nachfüllbecher

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Esta avaliação foi feita para VIA SCF616/10 Avent Nachfüllbecher

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