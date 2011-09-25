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Descontinuado
240 ml
Para um armazenamento e transporte seguros
Armazene o seu leite materno ou a comida para o bebé nos copos para leite materno da Philips Avent. Pode armazenar os alimentos no frigorífico ou congelador.
Perfeito para passeio. Pode levar facilmente a refeição do seu bebé consigo quando sair
3.9
de 5
10
Críticas
90%
recomendam este produto
25/09/2011
España
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Esta avaliação foi feita para VIA SCF616/10 Avent Refill Cups
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Sarelhy
11/02/2012
United Kingdom
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Schu
08/10/2014
Deutschland
Comprador verificado
Einfach und sehr praktisch
Wir frieren in diesen Bechern Muttermilch ein, sie sind dafür einfach perfekt. Kein Auslaufen, stehen sicher, halten Geschirrspülen und Einfrieren problemlos aus - genau, was wir brauchen.
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Esta avaliação foi feita para VIA SCF616/10 Avent Nachfüllbecher
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