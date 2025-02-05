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SCF619/05
180 ml
5 unidades
Os copos de armazenamento Philips Avent possuem uma tampa hermética que permitem o armazenamento e transporte seguros.
Para identificar facilmente datas e conteúdos.
Para arrumação fácil.
4.1
de 5
138
Críticas
Eduardo83
05/02/2025
Portugal
Adorei
Foi otimo para guardar o leite da minha filha! Otímo fecho!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF619/05 Copo de armazenamento para leite materno
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF619/05 Copo de armazenamento para leite materno
tysya89
05/02/2025
Portugal
Adorei
Adorei os copos de armazemento! Muito fácil de usar!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF618/10 Copos de armazenamento para leite materno
Sim, recomendo este produto
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martins89
14/08/2019
Portugal
Otimo
Foi otimo para guardar o leite da minha filha, espero voltar a usar agora na bebe
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF619/05 Copo de armazenamento para leite materno
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.