Armazenar leite materno de forma segura

Extraia, armazene e alimente o seu bebé com leite materno de forma eficaz, através do nosso novo copo de armazenamento. Esterilize e reutilize o copo de armazenamento em conjunto com a bomba ou as tetinas Philips Avent - um sistema, muitas opções! Ver todas as vantagens