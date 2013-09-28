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  • Comprovado clinicamente que reduz cólicas e desconforto*
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Descontinuado

Philips AventTetina anticólicas

SCF633/27

4.4
| (13) Críticas | 85% recomendam este produto
Comprovado clinicamente que reduz cólicas e desconforto*
A tetina anticólicas foi desenvolvida para uma alimentação sem interrupções. O ar é conduzido para o biberão e não para a barriga do bebé. A textura nervurada evita a contração da tetina e reduz as interrupções e o desconforto durante a alimentação.
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ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

marca recomendada por mães em todo o mundo1

Comprovado clinicamente que reduz cólicas e desconforto*

  • 2 unidades

  • Tetina de fluxo médio

  • 3 m+

Válvula anticólicas com eficácia comprovada na redução de cólicas*

Válvula anticólicas com eficácia comprovada na redução de cólicas*

A nossa válvula anticólicas foi desenvolvida para manter o ar fora da barriga do seu bebé, reduzindo as cólicas e o desconforto. À medida que o bebé se alimenta, a válvula integrada na tetina contrai-se para permitir a entrada de ar no biberão, evitando o vácuo e enviando-o para a parte de trás do biberão. Mantém o ar no biberão, fora da barriga do bebé para ajudar a reduzir as cólicas e o desconforto.

60% menos agitação à noite*

60% menos agitação à noite*

O biberão anticólicas Philips Avent reduz a agitação. Os bebés alimentados com biberões anticólicas Philips Avent apresentaram 60% menos agitação à noite do que os bebés alimentados com um biberão anticólicas da concorrência.*

A textura nervurada evita o colapso para alimentação sem interrupções

A textura nervurada evita o colapso para alimentação sem interrupções

O formato da tetina permite o fecho seguro e a textura nervurada ajuda a evitar a contração da tetina para uma alimentação sem interrupções e confortável.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.4

de 5

13

Críticas

85%

recomendam este produto

3

28/09/2013

España

España

Fantástico

Esta tetina la utilizo para la toma nocturna con cereales, y le encanta y va muy muy bien.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF633/27 Tetina anticólicos

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04/10/2012

España

España

Me encanta

lo mejor es AVENT, nunca hay colicos en mi bebe, gracias a avent mi bebe durme tranquilamente cada noche y cada vez que le doy leche materna directa de mí él no me niega, y cuando le doy la mamadera no hay ningun problema, a si que relamente es la mejor mamadera que jamas habia visto. Mi primera experiencia como madre a sido muy buena ya que mi no he tenido que sufrir los colicos con mi hijo. Gracias AVENT

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15/03/2012

United Kingdom

United Kingdom

I tried another brand of bottle to feed my baby prior to trying to Avent range, my baby didn't feed well and i was disappointed in the profuct but once I introduced the Avent bottle he latched easily and now he feeds well, I have increased the teet level according to my little boys needs and remain happy, I shall continue to use this range.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF633/27 Anti-colic baby bottle teats with anti-colic valve

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

  1. Às 2 semanas de idade, os bebés alimentados com biberões Philips Avent apresentavam menos cólicas e significativamente menos agitação durante a noite em comparação com os bebés alimentados com outro biberão da concorrência.

  2. Design da tetina comprovado no impedimento da contração da tetina e ingestão de ar associada, bem como das interrupções durante a alimentação.

  3. O que são as cólicas e como afetam os bebés? As cólicas são causadas, em parte, pela ingestão de ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebé. Os sintomas incluem choro e agitação.

  4. 0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011