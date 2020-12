Diferentes fluxos para a alimentação mais confortável

A Philips Avent disponibiliza quatro fluxos diferentes para acompanhar o crescimento do seu bebé. Lembre-se que as indicações de idade são aproximadas visto que os bebés se desenvolvem a diferentes ritmos. A Philips Avent disponibiliza a tetina de fluxo para recém-nascido com 1 furo (0 M+), a tetina de fluxo lento com 2 furos (1 M+), a tetina de fluxo médio com 3 furos (3 M+) e a tetina de fluxo rápido com 4 furos (6 M+). Todas as tetinas estão disponíveis em embalagens de duas.