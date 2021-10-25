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  • A forma natural para alimentar a biberão
  • A forma natural para alimentar a biberão
  • A forma natural para alimentar a biberão
  • A forma natural para alimentar a biberão
  • A forma natural para alimentar a biberão
  • A forma natural para alimentar a biberão
  • A forma natural para alimentar a biberão
  • A forma natural para alimentar a biberão
  • A forma natural para alimentar a biberão
  • A forma natural para alimentar a biberão
  • A forma natural para alimentar a biberão
  • A forma natural para alimentar a biberão

Descontinuado

Philips AventTetina Natural

SCF655/27

2.8
| (78) Críticas
A forma natural para alimentar a biberão
Com a tetina de fluxo variável Natural da Philips Avent, pode ajustar o fluxo através de uma simples rotação do biberão. A tetina dispõe de um design inovador em pétala para um agarrar natural semelhante ao peito, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão.
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marca recomendada por mães em todo o mundo1

A forma natural para alimentar a biberão

  • 2 unidades

  • Fluxo variável

  • 3 m+

Agarrar natural graças à tetina larga com o formato do peito

Agarrar natural graças à tetina larga com o formato do peito

A tetina larga com o formato do peito permite um agarrar natural semelhante ao peito, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé.

Secções em pétala exclusivas para uma tetina macia e flexível sem contracções

Secções em pétala exclusivas para uma tetina macia e flexível sem contracções

As secções em pétala no interior da tetina aumentam a suavidade e a flexibilidade sem contracções da tetina. O seu bebé irá desfrutar de uma alimentação mais confortável, que o deixa satisfeito.

Sistema anticólicas avançado com válvula dupla inovadora

Sistema anticólicas avançado com válvula dupla inovadora

A inovadora válvula dupla foi concebida para reduzir as cólicas e o desconforto através da introdução de ar no biberão, e não na barriga do bebé.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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2.8

de 5

78

Críticas

25/10/2021

España

España

Lo mejor para pasar a cereales

La tetina de flujo variable ha sido lo mejor para mis hijos cuando he empezado a meter cereal en el biberon. Me encanta esta tetina

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF655/27 Tetina Natural

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF655/27 Tetina Natural

13/03/2018

España

España

NECESARIA.

TETINA DE SILICONA DURA PARA EL PRIMER MES DE NACIMIENTO DEL BEBE, HASTA QUE SE VAYA HABITUANDO EL USO.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF655/27 Tetina Natural

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF655/27 Tetina Natural

26/04/2016

España

España

Perfevtas

Cualquiera de las tetinas son perfectas para la boca y succión del bebé. No ha tenido ni un cólico. Hay tetinas para cada necesidad de flujo, no se deterioran.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF653/27 Natural nipple

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF653/27 Natural nipple

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  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

  1. 0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011