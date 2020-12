Os copos Philips Avent acompanham o desenvolvimento da sua criança

Aprender a beber de forma independente é um passo fundamental no desenvolvimento de uma criança. Apoiamos a viagem da criança até aprender a beber sozinha, permitindo uma transição fácil do peito ou biberão para o copo. Ao aprendermos com profissionais de saúde, as nossas diferentes soluções com tetinas, bicos suaves e rígidos, palhinhas e rebordos de beber a toda a volta acompanham o desenvolvimento da sua criança e estimulam as suas capacidades motoras e de beber recém-adquiridas. As nossas soluções de alta qualidade são desenvolvidas a pensar na conveniência e na higiene.