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Descontinuado

Philips AventConjunto de cuidados para o bebé

SCH400/00

4.6
| (157) Críticas | 95% recomendam este produto
O meu primeiro conjunto de cuidados para o bebé
Com o nosso conjunto de cuidados para o bebé SCH400 pode cuidar do seu pequeno da melhor forma. O conjunto compacto inclui um termómetro digital preciso, confortável e rápido, um aspirador nasal com a ponta suave, uma escova de dentes para o dedo e produtos para o cabelo e as unhas.
Ver todos os benefícios

Todos os produtos essenciais para o cuidado do bebé num conjunto completo

O meu primeiro conjunto de cuidados para o bebé

  • Produtos essenciais para cuidar do bebé

  • Conjunto completo

  • Meninos e meninas

Termómetro digital com precisão profissional*

Termómetro digital com precisão profissional*

Medição rápida, confortável e precisa da temperatura do seu bebé. O termómetro digital tem uma precisão profissional* e a ponta flexível é mais confortável para si e para o seu bebé.

Conjunto compacto e organizado

O conjunto organizado deixa espaço para os produtos adicionais do seu bebé, sendo compacto e prático para levar consigo. Ideal para levar em viagem ou para o infantário.

Aspirador nasal com ponta suave e flexível

Aspirador nasal com ponta suave e flexível

O aspirador nasal ajuda a desobstruir as vias respiratórias do seu bebé para o ajudar a sentir-se melhor e a dormir tranquilo.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.6

de 5

157

Críticas

95%

recomendam este produto

04/06/2021

Portugal

Portugal

Conjunto muito útil e pratico

As escovas são muito suaves; A ponta do termómetro ser flexível é muito bom; Ter uma escova para começar a escovar a gengiva antes dos dentes de leite nascer é uma ótima ideia

Pontos positivos

Compacto, prático de arrumar, objetos de boa qualidade

Pontos negativos

A cor da caixa do conjunto; o estojo deveria ser um pouco maior para não ficar tudo apertado

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCH400/30 Conjunto de cuidados para o bebé

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20/05/2021

Portugal

Portugal

Bastante prático

É um produto simples, porém bastante prático e funcional. Sendo um estojo pequeno, é portátil e fácil de levar para qualquer lado. Recomendo!

Pontos positivos

Portabilidade

Pontos negativos

Não encontro

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Sim, recomendo este produto

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19/05/2021

Portugal

Portugal

Produto muito útil e prático

Este kit é essencial a ser usado nos primeiros meses de vida do bebé. É bastante prático de usar e trás tudo o que e preciso.

Pontos positivos

Prática e completo

Pontos negativos

Nao tem

Sim, recomendo este produto

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