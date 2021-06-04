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Descontinuado
Produtos essenciais para cuidar do bebé
Conjunto completo
Meninos e meninas
Medição rápida, confortável e precisa da temperatura do seu bebé. O termómetro digital tem uma precisão profissional* e a ponta flexível é mais confortável para si e para o seu bebé.
O conjunto organizado deixa espaço para os produtos adicionais do seu bebé, sendo compacto e prático para levar consigo. Ideal para levar em viagem ou para o infantário.
O aspirador nasal ajuda a desobstruir as vias respiratórias do seu bebé para o ajudar a sentir-se melhor e a dormir tranquilo.
4.6
de 5
157
Críticas
95%
recomendam este produto
Feliciana
04/06/2021
Portugal
Parte da promoção
Conjunto muito útil e pratico
As escovas são muito suaves; A ponta do termómetro ser flexível é muito bom; Ter uma escova para começar a escovar a gengiva antes dos dentes de leite nascer é uma ótima ideia
Pontos positivos
Compacto, prático de arrumar, objetos de boa qualidade
Pontos negativos
A cor da caixa do conjunto; o estojo deveria ser um pouco maior para não ficar tudo apertado
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCH400/30 Conjunto de cuidados para o bebé
Sim, recomendo este produto
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Red_Wings
20/05/2021
Portugal
Parte da promoção
Bastante prático
É um produto simples, porém bastante prático e funcional. Sendo um estojo pequeno, é portátil e fácil de levar para qualquer lado. Recomendo!
Pontos positivos
Portabilidade
Pontos negativos
Não encontro
Sim, recomendo este produto
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Sim, recomendo este produto
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19/05/2021
Portugal
Parte da promoção
Produto muito útil e prático
Este kit é essencial a ser usado nos primeiros meses de vida do bebé. É bastante prático de usar e trás tudo o que e preciso.
Pontos positivos
Prática e completo
Pontos negativos
Nao tem
Sim, recomendo este produto
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Sim, recomendo este produto
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±0,1 °C entre 35 °C e 42 °C à temperatura ambiente de 22 °C