O meu primeiro conjunto de cuidados para o bebé

Com o nosso conjunto de cuidados para o bebé SCH400 pode cuidar do seu pequeno da melhor forma. O conjunto compacto inclui um termómetro digital preciso, confortável e rápido, um aspirador nasal com a ponta suave, uma escova de dentes para o dedo e produtos para o cabelo e as unhas. Ver todas as vantagens