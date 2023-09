Flui como no peito, ajuda a reduzir os problemas digestivos Proporciona refeições calmas e confortáveis. A Tetina Natural Response suporta o ritmo único de sucção, ingestão e respiração do bebé, enquanto o sistema AirFree foi concebido para manter o ar fora da barriga do bebé, proporcionando uma proteção extra contra cólicas, gases e refluxo. Ver todas as vantagens

Buy Now This product is only available by subscription +

Este produto é elegível para redução do IVA Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras. Philips Avent Natural Response Biberão Airfree 260ml, deco elefante, tetina T3, 1m+

This product is currently out of stock Learn More Subscribe now