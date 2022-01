Rádio FM digital integrada

A rádio digital é, a par da transmissão analógica FM, uma nova forma de transmissão de rádio através de uma rede de transmissores terrestres. Esta proporciona aos ouvintes uma maior variedade de opções e de informações com uma qualidade de som nítida e sem interferências. A tecnologia permite ao receptor captar o sinal mais intenso localizável. Com as estações digitais não é necessário memorizar as frequências e os receptores são sintonizados pelo nome da estação, portanto não é preciso procurar a estação, quando está em movimento.