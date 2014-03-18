ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia do produto em utilização
  • Imagem principal
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia do produto em utilização
  • Imagem principal

Descontinuado

Auscultadores hi-fi sem fios

SHC8525/00

3.9

| (31) Críticas

Música excepcional sem fios

Liberdade para desfrutar de música em toda a casa. Dispondo de reprodução de som Hi-Fi, estes auscultadores estéreo são a escolha ideal para os utilizadores que valorizam uma utilização prática.

Ver todos os benefícios

Música excepcional sem fios

  • Base de carregamento

  • Transmissão FM

O diafragma dos altifalantes de 40 mm fornece som sem distorção

O diafragma dos altifalantes de 40 mm fornece som sem distorção

O controlador dos altifalantes de 40 mm é feito de um material composto de Mylar, altamente sensível e potente, que proporciona som sem qualquer distorção audível.

3 formas de ajuste para um melhor conforto e desempenho dos graves

Aprecie o conforto e o melhor desempenho dos graves graças à protecção para as orelhas com três formas de ajuste para uma melhor adaptação.

A estação de base energizante guarda e recarrega o receptor

A estação de base é a forma mais prática de guardar o receptor quando não estiver em uso. Permite igualmente recarregar o receptor para que esteja pronto sempre que necessário.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.9

de 5

31

Críticas

18/03/2014

España

España

excelentes

Muy buena calidad y muy como dos para escuchar la TV

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHC8525 Auriculares Hi-Fi inalámbricos

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHC8525 Auriculares Hi-Fi inalámbricos

20/06/2013

France

France

Super produit !

Excellent produit je l'ai depuis maintenant plus de 5 ans maintenant et voila seulement ce soir que je change les piles.... Je le recommande vivement bon certe l'aspect reste rustique,mais dans l'ensemble c'est un produit que je recommande grandement !

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHC8525 Wireless hi-fi headphones

20/06/2013

France

France

Super produit !

Excellent produit je l'ai depuis maintenant plus de 5 ans maintenant et voila seulement ce soir que je change les piles.... Je le recommande vivement bon certe l'aspect reste rustique,mais dans l'ensemble c'est un produit que je recommande grandement !

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis