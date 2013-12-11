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Descontinuado
SHC8555/10
Liberdade sem fios, som límpido
Liberdade para desfrutar de música em casa. Com a reprodução de som Hi-Fi, estes auscultadores estéreo Philips SHC8555/10 são perfeitos para uma utilização cómoda.
O controlador dos altifalantes de 40 mm é feito de um material composto de Mylar, altamente sensível e potente, que proporciona som sem qualquer distorção audível.
Graças à transmissão FM sem fios de elevada frequência, que permite atravessar paredes, pode continuar a ouvir a música noutro compartimento.
3.4
de 5
19
Críticas
acriner
11/12/2013
España
cómodo
Un producto que destaca por su facilidad de uso. El sonido es muy bueno y su diseño se adapta bien a las orejas sin provocar dolor al tiempo de llevar los auriculares puestos.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHC8555 Auriculares Hi-Fi inalámbricos
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Lau92
11/12/2013
España
Producto estrella por su sonido.
Los auriculares Hi-Fi inalámbricos de Philips son geniales en comodidad y sonido, su banda de sujeción aporta un confort y acople perfecto en la cabeza y el sonido emitido es perfecto. Aisla del ruido exterior que pueda interferir a la hora de escuchar cualquier música o película. Gracias a que son inalámbricos, la indepencia es total, y la movilidad máximo, se escucha a bastantes metros de distancia.
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kikou2
24/12/2016
France
tres bon rapport qualite/prix
Aucun soucis avec cet appareil utilisé depuis peu de temps, bonnes performances pour le prix (usage tv) et plutôt confortable.
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Esta avaliação foi feita para SHC8555 Casque hi-fi sans fil
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