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Descontinuado

Auscultadores sem fios para cinema em casa

SHC8585/00

4.3

| (4) Críticas | 100% recomendam este produto

O seu cinema pessoal em casa

Nós ouvimos em três dimensões, por isso estes auscultadores reproduzem um campo sonoro tridimensional fantástico para proporcionar a forma mais envolvente de desfrutar de música e cinema em casa.

Ver todos os benefícios

Som surround sem fios completamente envolvente

O seu cinema pessoal em casa

  • Som surround WOW SRS

  • Base de carregamento

As almofadas ergonómicas garantem boa adaptação

A almofada para a orelha, ergonómica e tridimensional, distribui uniformemente a carga para uma melhor e mais confortável utilização.

A sintonia automática facilita a recepção da frequência

Pressionando o prático botão da sintonia nos auscultadores, o circuito controlado pelo microprocessador sintoniza a frequência de transmissão ideal para obter a melhor recepção e uma qualidade sonora surpreendente.

3 formas de ajuste para um melhor conforto e desempenho dos graves

Aprecie o conforto e o melhor desempenho dos graves graças à protecção para as orelhas com três formas de ajuste para uma melhor adaptação.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.3

de 5

4

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

07/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

the best i have bought.

hi, this is the best out and I have enjoyed every min

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHC8585 Wireless home cinema headphones

Sim, recomendo este produto

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12/12/2010

España

España

buen producto

el unico defecto que tiene es que sale ruido cuando estas en movimiento, por lo demas muy bien

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Esta avaliação foi feita para SHC8585 Auriculares inalámbricos para sist. de cine en casa

Sim, recomendo este produto

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30/10/2011

France

France

excellente restution du son; portée bonne

Quelques interférences mais essentiellement dû à l'emplacement de l'émetteur. un point faible: l'émetteur a laché au bout d'un an: un canal hors fonction: je confirme cela ne vient pas du casque (essayé avec un nouveau émtteur). Casque confortable: essais : jazz; van halen; Amy mac donald: résultat: pas d'attaque, aigu et basse faibles et trop arrondi.mais bon ce n'est qu'un casque pas une chaine de 1000W!

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