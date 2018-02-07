Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
O seu cinema pessoal em casa
Nós ouvimos em três dimensões, por isso estes auscultadores reproduzem um campo sonoro tridimensional fantástico para proporcionar a forma mais envolvente de desfrutar de música e cinema em casa.
Som surround WOW SRS
Base de carregamento
A almofada para a orelha, ergonómica e tridimensional, distribui uniformemente a carga para uma melhor e mais confortável utilização.
Pressionando o prático botão da sintonia nos auscultadores, o circuito controlado pelo microprocessador sintoniza a frequência de transmissão ideal para obter a melhor recepção e uma qualidade sonora surpreendente.
Aprecie o conforto e o melhor desempenho dos graves graças à protecção para as orelhas com três formas de ajuste para uma melhor adaptação.
4.3
de 5
4
Críticas
100%
recomendam este produto
17scrooge
07/02/2018
United Kingdom
the best i have bought.
hi, this is the best out and I have enjoyed every min
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHC8585 Wireless home cinema headphones
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHC8585 Wireless home cinema headphones
rociobonanza
12/12/2010
España
buen producto
el unico defecto que tiene es que sale ruido cuando estas en movimiento, por lo demas muy bien
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHC8585 Auriculares inalámbricos para sist. de cine en casa
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHC8585 Auriculares inalámbricos para sist. de cine en casa
toulcoz
30/10/2011
France
excellente restution du son; portée bonne
Quelques interférences mais essentiellement dû à l'emplacement de l'émetteur. un point faible: l'émetteur a laché au bout d'un an: un canal hors fonction: je confirme cela ne vient pas du casque (essayé avec un nouveau émtteur). Casque confortable: essais : jazz; van halen; Amy mac donald: résultat: pas d'attaque, aigu et basse faibles et trop arrondi.mais bon ce n'est qu'un casque pas une chaine de 1000W!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHC8585 Wireless home cinema headphones
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHC8585 Wireless home cinema headphones