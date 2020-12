Música nítida sem fios

Auscultadores SHD8600UG/10 para desfrutar livremente de TV e música por toda a casa. A transmissão digital proporciona uma recepção sem falhas e boa reprodução do som. As protecções rotativas para as orelhas e aro para a cabeça com interior auto-ajustável oferecerem adaptação e conforto extras. Ver todas as vantagens