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Descontinuado

Auscultadores Hi-Fi sem fios

SHD8600UG/10

3.5

| (27) Críticas

Música nítida sem fios

Auscultadores SHD8600UG/10 para desfrutar livremente de TV e música por toda a casa. A transmissão digital proporciona uma recepção sem falhas e boa reprodução do som. As protecções rotativas para as orelhas e aro para a cabeça com interior auto-ajustável oferecerem adaptação e conforto extras.

Ver todos os benefícios

Sem fios digital

Música nítida sem fios

  • Over-ear

  • Preto

Transmissão digital cristalina (2,4 GHz)

A transmissão digital de 2,4 GHz evita a compressão e a perda de dados entre o transmissor e os auscultadores. Os sinais digitais são convertidos em sinais analógicos no final do processo de transmissão. O resultado final é uma qualidade sonora soberba, com acústica suave e perdas de dados mínimas.

Altifalantes de sintonização acústica para qualidade sonora assombrosa

Altifalantes com sintonização acústica para produzir um som puro e equilibrado com uma nitidez e uma precisão incríveis, tanto nos tons agudos como nos graves profundos.

Fita interna para a cabeça com auto-ajuste garante adaptação confortável

O aro para a cabeça destes auscultadores Philips facilita uma adaptação perfeita à cabeça. O mecanismo ajusta-se automaticamente para maior conforto.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.5

de 5

27

Críticas

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Excellent design and comfortable to use.

After a little difficulty in getting sufficient volume when I discovered that my TV allowed the headphone socket output volume to be adjusted this head set is remarkably comfortable and easy to use. Perhaps the one slight downside is the difficulty in placing the set in the charge cradle. But I'll soon master that. Altogether a very good buy.

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29/07/2012

France

France

Excellent rapport qualité/prix

Une vraiment très, très bonne qualité de son : franchement, je ne m'attendais pas à une telle qualité pour ce prix-là -je précise que je me sers de ce casque pour écouter de la musique classique (un vrai régal !), suivre des films (on a l'impression d'être au milieu !) ou des émissions. D'autre part, je trouve très pratique le système de réglage automatique de la hauteur du casque et, contrairement à ce que je craignais, l'ensemble est agréable à porter, même sur une longue période (pour l'instant, le maximum expérimenté est de 7 heures d'affilée). Le seul petit "hic", c'est pour replacer correctement le casque sur son socle : il faut parfois s'y reprendre à plusieurs fois (mais c'est vraiment un très petit inconvénient par rapport aux qualités de cet appareil, et puis... quelle satisfaction quand on réussit du premier coup !!!). En résumé, je suis extrêmement contente de cet achat et je le recommande vivement.

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07/01/2012

France

France

Amélioration de mon écoute de TV

j'avais un appareil infra-rouge, votre système permet de conserver mes appareils auditifs sous le casque ce qui améliore beaucoup la fidélité de la transmission.

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