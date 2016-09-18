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Descontinuado

ActionFitAuscultadores desportivos Bluetooth®

SHQ8300LF/00

2.7

| (7) Críticas

Liberdade sem fios. Desempenho máximo.

Concebidos para desporto e acção, os auriculares sem fios Actionfit SHQ8300 da Philips fornecem graves potentes num formato confortável e resistente à transpiração e à chuva. Escolha entre dois estilos de utilização em função das suas necessidades.

Ver todos os benefícios

Adapte-os a si

Liberdade sem fios. Desempenho máximo.

  • Diafragmas de 13,6 mm/semi-fechados

  • Auricular

Design ultra leve de 18 g que proporciona o máximo conforto

Design ultra leve de 18 g que proporciona o máximo conforto

Pesando apenas 18 g, estes auriculares desportivos ActionFit são tão leves e confortáveis que irá esquecer-se de que ainda os está a usar. Perfeitos para conseguir resistir aos últimos quilómetros mais duros.

Ligação NFC de um só toque para emparelhamento fácil de Bluetooth®

Ligação NFC de um só toque para emparelhamento fácil de Bluetooth®

O emparelhamento fácil via NFC permite-lhe ligar os auscultadores Bluetooth® a qualquer dispositivo com Bluetooth, com um simples toque.

Som de alto desempenho para um desempenho máximo

Som de alto desempenho para um desempenho máximo

Diafragmas em neodímio de 13,6 mm libertam um som de alto desempenho, incentivando-o a dar o seu melhor.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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2.7

de 5

7

Críticas

2

18/09/2016

Italia

Italia

Vale il suo prezzo. Ottimo!

Ho comprato queste cuffie principalmente per correre, ma mi trovo così bene che poi le uso anche per le telefonate di lavoro o la musica in viaggio. Rispetto ad altre cuffie pensate per la musica, in queste il microfono per le telefonate funziona molto bene. Il magnete sul colletto della maglia è un colpo di genio per evitare che il corpo centrale rimbalzi sulla schiena ad ogni passo.

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02/05/2016

United Kingdom

United Kingdom

No more wires!

Having wrestled with headphone wires for years, I received these as a gift and they and they have made exercising much more pleasurable. Bluetooth does get interrupted if you tuck the receiver away but otherwise the sound quality is great. Highly recommend.

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10/04/2016

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Das Produkt hat gute Eigenschaften

Das Design und die Passgenauigkeit sind ausgezeichnet. Die Haptik des Bedienelements könnte etwas sensibler sein. Bass- und Höhenspektrum sind noch verbesserungsbedürftig, die Leistungsdauer ist ausgezeichnet.

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