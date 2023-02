MusicChain™ permite-lhe partilhar música facilmente com os amigos

Com MusicChain™, pode partilhar facilmente as faixas que está a reproduzir com um amigo. Usando a tecnologia Bluetooth®, um simples clique no botão MusicChain™ dos seus auscultadores permitirá emparelhar com outros auscultadores compatíveis com MusicChain™.