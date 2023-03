Café excelente, facilmente adaptado ao seu paladar A PicoBaristo é uma máquina compacta que mima os amantes de café com uma grande variedade. Através da interface de utilizador, pode escolher entre uma ampla selecção de especialidades com um só toque num botão. E com o filtro AquaClean, pode desfrutar até 5000 chávenas* sem ter de descalcificar a máquina Ver todas as vantagens

Saeco PicoBaristo Máquina de café expresso super automática

