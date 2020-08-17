Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
10 bebidas
Jarro de leite integrado
Preto
AquaClean
Os nossos moinhos são fabricados em cerâmica avançada e são excecionalmente rígidos e precisos. Os grãos frescos são moídos com suavidade, sem risco de sobreaquecimento, para extrair os melhores sabores e aroma e oferecer um café com sabor superior durante, pelo menos, 20 000 chávenas.
O visor avançado apresenta-lhe todas as informações relevantes para interagir facilmente com a sua máquina e obter o melhor desempenho. A combinação de ícones e texto conduzem-no por todas as opções de personalização e actividades de manutenção importantes.
O AquaClean é o nosso filtro de água patenteado, desenvolvido para melhorar a qualidade do seu café através da purificação da água. Também evita a acumulação de calcário no circuito de água da sua máquina de café: prepare até 5000* chávenas sem ter de descalcificar a máquina, substituindo o filtro regularmente.
4.2
de 5
6
Críticas
100%
recomendam este produto
Flavio1458
17/08/2020
Portugal
Comprador verificado
Boa relação qualidade / preço
Boa máquina, fácil de utilizar e produz um ótimo café
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PicoBaristo SM5460/10 Máquina de café expresso super automática
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PicoBaristo SM5460/10 Máquina de café expresso super automática
Cabral
31/01/2019
Portugal
Fantástico Produto
A Saeco PicoBaristo, não é apenas uma máquina de café. Trata-se de uma consola de variantes do café (capputino, galão, etc. Os grãos de café são moidos no momento exato em que a pessoa seleciona que tipo de café deseja tomar, tornando o aroma fresco e cremoso. Recomendo vivamente, a todos os amantes de café.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PicoBaristo SM5460/10 Máquina de café expresso super automática
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PicoBaristo SM5460/10 Máquina de café expresso super automática
Antunes77
19/09/2020
Portugal
Comprador verificado
Bom produto com muitas funcionalidades
Cumpre bem com todas as funções. Recomendo a todos que saibam apreciar um bom café.
Pontos positivos
Máquina com várias opções, saindo sempre um café saboroso
Pontos negativos
Nenhuma a apontar
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PicoBaristo SM5460/10 Máquina de café expresso super automática
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PicoBaristo SM5460/10 Máquina de café expresso super automática
Com base em 8 substituições do filtro conforme indicado pela máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.
O número real de chávenas depende das variedades de café seleccionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza