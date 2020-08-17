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  • Café excelente, facilmente adaptado ao seu paladar
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Descontinuado

Saeco PicoBaristoMáquina de café expresso super automática

SM5460/10

4.2
| (6) Críticas | 100% recomendam este produto
Café excelente, facilmente adaptado ao seu paladar
A PicoBaristo é uma máquina compacta que mima os amantes de café com uma grande variedade. Através da interface de utilizador, pode escolher entre uma ampla selecção de especialidades com um só toque num botão. E com o filtro AquaClean, pode desfrutar até 5000 chávenas* sem ter de descalcificar a máquina
Ver todos os benefícios

10 bebidas preparadas a partir de uma máquina compacta

Café excelente, facilmente adaptado ao seu paladar

  • 10 bebidas

  • Jarro de leite integrado

  • Preto

  • AquaClean

20 000 chávenas do melhor café com moinhos resistentes em cerâmica

20 000 chávenas do melhor café com moinhos resistentes em cerâmica

Os nossos moinhos são fabricados em cerâmica avançada e são excecionalmente rígidos e precisos. Os grãos frescos são moídos com suavidade, sem risco de sobreaquecimento, para extrair os melhores sabores e aroma e oferecer um café com sabor superior durante, pelo menos, 20 000 chávenas.

Controlo melhorado da sua máquina através do visor avançado

Controlo melhorado da sua máquina através do visor avançado

O visor avançado apresenta-lhe todas as informações relevantes para interagir facilmente com a sua máquina e obter o melhor desempenho. A combinação de ícones e texto conduzem-no por todas as opções de personalização e actividades de manutenção importantes.

Com AquaClean para até 5000* chávenas sem ter de descalcificar a máquina

Com AquaClean para até 5000* chávenas sem ter de descalcificar a máquina

O AquaClean é o nosso filtro de água patenteado, desenvolvido para melhorar a qualidade do seu café através da purificação da água. Também evita a acumulação de calcário no circuito de água da sua máquina de café: prepare até 5000* chávenas sem ter de descalcificar a máquina, substituindo o filtro regularmente.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

6

Críticas

100%

recomendam este produto

2
1

17/08/2020

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Boa relação qualidade / preço

Boa máquina, fácil de utilizar e produz um ótimo café

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PicoBaristo SM5460/10 Máquina de café expresso super automática

Sim, recomendo este produto

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31/01/2019

Portugal

Portugal

Fantástico Produto

A Saeco PicoBaristo, não é apenas uma máquina de café. Trata-se de uma consola de variantes do café (capputino, galão, etc. Os grãos de café são moidos no momento exato em que a pessoa seleciona que tipo de café deseja tomar, tornando o aroma fresco e cremoso. Recomendo vivamente, a todos os amantes de café.

Sim, recomendo este produto

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19/09/2020

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Bom produto com muitas funcionalidades

Cumpre bem com todas as funções. Recomendo a todos que saibam apreciar um bom café.

Pontos positivos

Máquina com várias opções, saindo sempre um café saboroso

Pontos negativos

Nenhuma a apontar

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Avisos legais

  1. Com base em 8 substituições do filtro conforme indicado pela máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.

  2. O número real de chávenas depende das variedades de café seleccionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza