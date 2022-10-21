ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • A sua preparação pessoal, adaptada a si
  • A sua preparação pessoal, adaptada a si
  • A sua preparação pessoal, adaptada a si
  • A sua preparação pessoal, adaptada a si
  • A sua preparação pessoal, adaptada a si
  • A sua preparação pessoal, adaptada a si
  • A sua preparação pessoal, adaptada a si
  • A sua preparação pessoal, adaptada a si
  • A sua preparação pessoal, adaptada a si
  • A sua preparação pessoal, adaptada a si
  • A sua preparação pessoal, adaptada a si
  • A sua preparação pessoal, adaptada a si
  • A sua preparação pessoal, adaptada a si
  • A sua preparação pessoal, adaptada a si
  • A sua preparação pessoal, adaptada a si
  • A sua preparação pessoal, adaptada a si
  • A sua preparação pessoal, adaptada a si
  • A sua preparação pessoal, adaptada a si
  • A sua preparação pessoal, adaptada a si
  • A sua preparação pessoal, adaptada a si
  • A sua preparação pessoal, adaptada a si
  • A sua preparação pessoal, adaptada a si
  • A sua preparação pessoal, adaptada a si
  • A sua preparação pessoal, adaptada a si

Descontinuado

Saeco GranAromaMáquina de café expresso totalmente automática

SM6480/00

1
| (1) Avaliaç.
A sua preparação pessoal, adaptada a si
Personalize intuitivamente cafés aromáticos, como Cappuccino e Latte Macchiato, com perfis de sabor predefinidos através do menu CoffeeMaestro e desfrute de espuma de leite cremosa com o nosso jarro de leite externo, mesmo quando prepara duas bebidas com leite em simultâneo.
Ver todos os benefícios

Personalize facilmente o seu café com predefinições de sabor

A sua preparação pessoal, adaptada a si

  • 14 bebidas

  • 4 perfis de utilizador

  • Preto Brilhante

  • Visor a preto e branco

Desfrute de 14 bebidas deliciosas com o seu toque pessoal

Desfrute de 14 bebidas deliciosas com o seu toque pessoal

Explore o mundo do café, desde receitas comuns, como café expresso e cappuccino, até bebidas de café especiais, como expresso macchiato italiano.

3 predefinições de sabor adaptadas às suas necessidades com CoffeeMaestro

3 predefinições de sabor adaptadas às suas necessidades com CoffeeMaestro

Personalize a sua experiência de café ao selecionar um perfil de sabor desejado (Delicato, Intenso, Forte) para a sua bebida. A máquina de café ajusta automaticamente as definições de preparação de café, como a intensidade, o volume de café e o tempo de humedecimento prévio, para lhe proporcionar o sabor certo.

O HygieSteam elimina ≤ 99,9% dos micro-organismos presentes nas peças do jarro*

O HygieSteam elimina ≤ 99,9% dos micro-organismos presentes nas peças do jarro*

O nosso inovador sistema de limpeza automática, HygieSteam, elimina 99,9% dos micro-organismos presentes nas peças do jarro de leite.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

1.0

de 5

1

Avaliaç.

5
4
3
2

21/10/2022

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Maquina ruim

Produto ruim, 2 vezes em reparo em 2 meses no centro tecno de loulé. produto adquirido há menos de um ano

Esta avaliação foi feita para GranAroma SM6585/00 Máquina de café expresso totalmente automática

Esta avaliação foi feita para GranAroma SM6585/00 Máquina de café expresso totalmente automática

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. 99,9999% dos microrganismos com base em testes laboratoriais.

  2. Com base em 8 substituições do filtro conforme indicado pela máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.