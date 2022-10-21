Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
SM6480/00
14 bebidas
4 perfis de utilizador
Preto Brilhante
Visor a preto e branco
Explore o mundo do café, desde receitas comuns, como café expresso e cappuccino, até bebidas de café especiais, como expresso macchiato italiano.
Personalize a sua experiência de café ao selecionar um perfil de sabor desejado (Delicato, Intenso, Forte) para a sua bebida. A máquina de café ajusta automaticamente as definições de preparação de café, como a intensidade, o volume de café e o tempo de humedecimento prévio, para lhe proporcionar o sabor certo.
O nosso inovador sistema de limpeza automática, HygieSteam, elimina 99,9% dos micro-organismos presentes nas peças do jarro de leite.
1.0
de 5
1
Avaliaç.
Renaudexec
21/10/2022
Portugal
Comprador verificado
Maquina ruim
Produto ruim, 2 vezes em reparo em 2 meses no centro tecno de loulé. produto adquirido há menos de um ano
Esta avaliação foi feita para GranAroma SM6585/00 Máquina de café expresso totalmente automática
Esta avaliação foi feita para GranAroma SM6585/00 Máquina de café expresso totalmente automática
99,9999% dos microrganismos com base em testes laboratoriais.
Com base em 8 substituições do filtro conforme indicado pela máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.