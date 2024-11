Placa de vapor aquecida Active: protege as peças de roupa mais delicadas

A placa de vapor aquecida Active do vaporizador portátil Philips 5000 significa que pode pressionar o vaporizador com segurança em qualquer tecido que possa ser engomado, mesmo os mais delicados, sem que se tenha de preocupar com possíveis danos. Desde sedas delicadas a ganga robusta, tratamos de tudo. O vaporizador portátil Philips 5000 é fornecido com uma garantia de que não queima para máxima confiança e cuidado. Mantém todas as suas roupas favoritas com um aspeto deslumbrante, independentemente do nível de delicadeza.