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Descontinuado
TAA5205BK/00
Design bidirecional flexível
20 horas de reprodução
Chamadas nítidas. Modo mono
Resist. à água IPX7/à prova transpir.
Diafragmas de 6 mm proporcionam um som nítido e cristalino, com uns graves potentes. Das suas lista de música favoritas a podcasts e muito mais - passe o seu dia com sons que o ajudam a seguir em frente.
Estes auriculares True Wireless desportivos têm classificação IPX7, o que significa que conseguem resistir a uma imersão total em água de até 1 m de profundidade durante até 30 minutos. Não sairão do lugar, por mais que sue e independentemente da fisionomia das suas orelhas.
Quer seja uma corrida no parque ou uma sessão de treino de intensidade épica, o design com gancho para as orelhas mantém estes auriculares firmes e seguros. Pode escolher entre três tamanhos diferentes de almofadas em silicone, e os ganchos para as orelhas podem ser removidos quando não está a treinar.
3.6
de 5
16
Críticas
Dani_56
24/05/2023
France
Écouteurs TAA5205
Je recherchais des écouteurs qui tiennent lorsque je vais courir, et je les ai trouvés. Les tours d’oreille assurent un maintien optimal. De plus, le son clair et net me permet de me motiver tout au long de ma sortie.
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Esta avaliação foi feita para TAA5205BK Écouteurs sport intra-auriculaires sans fil
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Nivek009
22/05/2023
France
Un excellent choix pour les amateurs de sport
J'adore mes nouveaux écouteurs Philips TAA5205BK, je leur donne 5 étoiles sans hésiter. Le son est top, bien net et précis, et ils isolent super bien. Je n'ai jamais de soucis pour les connecter, et la batterie tient vraiment longtemps. Ils sont plutôt basiques à regarder, mais ils font le job, et ils résistent bien à la transpiration pendant le sport. Je les recommande à tous ceux qui cherchent des écouteurs pour le sport.
Pontos positivos
léger, qualité de son, bon maintien
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Nat77
22/05/2023
France
Écouteurs sport TAA5205BK
J’ai mis beaucoup de temps avant de trouver des écouteurs qui tiennent sur mes oreilles car je cours beaucoup. Du coup j'ai choisi ce produit pour ses tours d'oreille, pour que ça tienne en place quand je fais mon sport. Très bonne qualité sonore, autant avec de la musique motivante que relaxante, je vous défie d'essayer : c'est une superbe expérience ! Petit bonus : il y a des tours d'oreille d'autres couleurs offerts !
Pontos positivos
Très bon maintien
Pontos negativos
Aucun pour le moment
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