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Descontinuado

Auriculares desportivos sem fios

TAA5205BK/00

3.6
| (16) Críticas
Utilize sempre como desejar
Das suas corridas matinais às tardes no escritório. Estes auriculares True Wireless dispõem de um design com gancho para as orelhas amovível para que possa utilizar conforme desejar. Com o estojo de carregamento, obtém até 20 horas de tempo de reprodução, e são à prova de água IPX7.
Ver todos os benefícios

Utilize sempre como desejar

  • Design bidirecional flexível

  • 20 horas de reprodução

  • Chamadas nítidas. Modo mono

  • Resist. à água IPX7/à prova transpir.

Concebidos para os seus treinos. Preparados para o seu dia

Concebidos para os seus treinos. Preparados para o seu dia

Diafragmas de 6 mm proporcionam um som nítido e cristalino, com uns graves potentes. Das suas lista de música favoritas a podcasts e muito mais - passe o seu dia com sons que o ajudam a seguir em frente.

Classificação de resistência à água IPX7 e à prova de transpiração

Classificação de resistência à água IPX7 e à prova de transpiração

Estes auriculares True Wireless desportivos têm classificação IPX7, o que significa que conseguem resistir a uma imersão total em água de até 1 m de profundidade durante até 30 minutos. Não sairão do lugar, por mais que sue e independentemente da fisionomia das suas orelhas.

Design com gancho para as orelhas amovível. Para o estilo que procura

Design com gancho para as orelhas amovível. Para o estilo que procura

Quer seja uma corrida no parque ou uma sessão de treino de intensidade épica, o design com gancho para as orelhas mantém estes auriculares firmes e seguros. Pode escolher entre três tamanhos diferentes de almofadas em silicone, e os ganchos para as orelhas podem ser removidos quando não está a treinar.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.6

de 5

16

Críticas

4
3

24/05/2023

France

France

Écouteurs TAA5205

Je recherchais des écouteurs qui tiennent lorsque je vais courir, et je les ai trouvés. Les tours d’oreille assurent un maintien optimal. De plus, le son clair et net me permet de me motiver tout au long de ma sortie.

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Esta avaliação foi feita para TAA5205BK Écouteurs sport intra-auriculaires sans fil

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22/05/2023

France

France

Un excellent choix pour les amateurs de sport

J'adore mes nouveaux écouteurs Philips TAA5205BK, je leur donne 5 étoiles sans hésiter. Le son est top, bien net et précis, et ils isolent super bien. Je n'ai jamais de soucis pour les connecter, et la batterie tient vraiment longtemps. Ils sont plutôt basiques à regarder, mais ils font le job, et ils résistent bien à la transpiration pendant le sport. Je les recommande à tous ceux qui cherchent des écouteurs pour le sport.

Pontos positivos

léger, qualité de son, bon maintien

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22/05/2023

France

France

Écouteurs sport TAA5205BK

J’ai mis beaucoup de temps avant de trouver des écouteurs qui tiennent sur mes oreilles car je cours beaucoup. Du coup j'ai choisi ce produit pour ses tours d'oreille, pour que ça tienne en place quand je fais mon sport. Très bonne qualité sonore, autant avec de la musique motivante que relaxante, je vous défie d'essayer : c'est une superbe expérience ! Petit bonus : il y a des tours d'oreille d'autres couleurs offerts !

Pontos positivos

Très bon maintien

Pontos negativos

Aucun pour le moment

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