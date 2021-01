Utilize sempre como desejar

Das suas corridas matinais às tardes no escritório. Estes auriculares True Wireless dispõem de um design com gancho para as orelhas amovível para que possa utilizar conforme desejar. Com o estojo de carregamento, obtém até 20 horas de tempo de reprodução, e são à prova de água IPX7. Ver todas as vantagens