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Descontinuado

Auscultadores True Wireless

TAA5508BK/00

4.6
| (70) Críticas | 94% recomendam este produto

2 Prémios

Os essenciais para o seu treino
Desde o ginásio até ao exterior, estes auriculares desportivos True Wireless com cancelamento de ruído dão vida aos movimentos! O som da música e dos podcasts é excelente, e se parar para atendar uma chamada, a sua voz será ouvida nitidamente. O ajuste fiável mantém os auriculares devidamente colocados.
Ver todos os benefícios

Os essenciais para o seu treino

  • Som detalhado e natural

  • Cancelamento de ruído Pro

  • Chamadas mais nítidas em movimento

  • Auriculares com ajuste fiável

Deixe-se envolver onde quiser. Cancelamento de ruído Pro

Deixe-se envolver onde quiser. Cancelamento de ruído Pro

O ginásio está cheio? Está vento no parque? O cancelamento de ruído adaptável reage rapidamente ao ambiente envolvente para suprimir o ruído externo, incluindo o vento, em tempo real. Se estiver a correr em estradas com muito movimento, pode tocar num auricular para ativar o modo de perceção e permitir a entrada de sons exteriores.

Chamadas mais nítidas em movimento. Vão ouvi-lo a si, não ao ruído.

Chamadas mais nítidas em movimento. Vão ouvi-lo a si, não ao ruído.

Durante uma chamada, um microfone dedicado capta o som da sua voz, enquanto um algoritmo de IA elimina o ruído de fundo do mundo ao seu redor. A pessoa com quem está a falar irá ouvi-lo a si, não ao trânsito ou ao ruído das pessoas que se encontram ao seu lado!

Auriculares com ajuste fiável. Desloque-se sem os perder

Auriculares com ajuste fiável. Desloque-se sem os perder

Não importa como se move, estes auriculares mantêm-se no lugar. As almofadas em silicone possuem um padrão de aderência texturizado que ajuda os auriculares a manterem-se nos seus ouvidos e facilita a sua utilização com as mãos suadas. A superfície dos auriculares é refletora, o que pode ajudar com a visibilidade à noite.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image PBTAWARD63
  • Award image PBTAWARD64

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.6

de 5

70

Críticas

94%

recomendam este produto

06/10/2023

United Kingdom

United Kingdom

Very good features

I got these earbuds a few days ago and they are very good. The noise cancelling feature works very well and they a small and portable which is very convenient. I would definately recommended this product for those looking to play sports and lsiten or go on runs.

Pontos positivos

Noise cancelling

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Esta avaliação foi feita para TAA7507BK True wireless sports headphones

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01/02/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great headphones

I got the Phillips true wireless headphones to try and absolutely love them. They come in a little headphone case which is cute and you also use the case to charge the headphones which is quick and easy to to with the usb. The headphones themselves have great sound quality and they also are noise cancelling which is great when I'm out . They fit nicely in my ear don't fall out like some headphones do all in all I love them. Definitely recomend them

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21/12/2022

United Kingdom

United Kingdom

Awesome

These headphones are hands down the best headphones I've ever used. I listened to music all day through these and they're still going strong, the battery life is fantastic. The sound quality is phenomenal , even when turned up fully there is no distortion. I forgot I had them in several times they are so comfortable, and lightweight. I'd happily pay double the rrp price for these, definitely worth every penny. I'd honestly rate them much higher than leading brands

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