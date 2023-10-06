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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Som detalhado e natural
Cancelamento de ruído Pro
Chamadas mais nítidas em movimento
Auriculares com ajuste fiável
O ginásio está cheio? Está vento no parque? O cancelamento de ruído adaptável reage rapidamente ao ambiente envolvente para suprimir o ruído externo, incluindo o vento, em tempo real. Se estiver a correr em estradas com muito movimento, pode tocar num auricular para ativar o modo de perceção e permitir a entrada de sons exteriores.
Durante uma chamada, um microfone dedicado capta o som da sua voz, enquanto um algoritmo de IA elimina o ruído de fundo do mundo ao seu redor. A pessoa com quem está a falar irá ouvi-lo a si, não ao trânsito ou ao ruído das pessoas que se encontram ao seu lado!
Não importa como se move, estes auriculares mantêm-se no lugar. As almofadas em silicone possuem um padrão de aderência texturizado que ajuda os auriculares a manterem-se nos seus ouvidos e facilita a sua utilização com as mãos suadas. A superfície dos auriculares é refletora, o que pode ajudar com a visibilidade à noite.
Prémios
4.6
de 5
70
Críticas
94%
recomendam este produto
M.P 1501
06/10/2023
United Kingdom
Very good features
I got these earbuds a few days ago and they are very good. The noise cancelling feature works very well and they a small and portable which is very convenient. I would definately recommended this product for those looking to play sports and lsiten or go on runs.
Pontos positivos
Noise cancelling
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Esta avaliação foi feita para TAA7507BK True wireless sports headphones
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Esta avaliação foi feita para TAA7507BK True wireless sports headphones
Bezzie15
01/02/2023
United Kingdom
Parte da promoção
Great headphones
I got the Phillips true wireless headphones to try and absolutely love them. They come in a little headphone case which is cute and you also use the case to charge the headphones which is quick and easy to to with the usb. The headphones themselves have great sound quality and they also are noise cancelling which is great when I'm out . They fit nicely in my ear don't fall out like some headphones do all in all I love them. Definitely recomend them
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Cwbw1985
21/12/2022
United Kingdom
Parte da promoção
Awesome
These headphones are hands down the best headphones I've ever used. I listened to music all day through these and they're still going strong, the battery life is fantastic. The sound quality is phenomenal , even when turned up fully there is no distortion. I forgot I had them in several times they are so comfortable, and lightweight. I'd happily pay double the rrp price for these, definitely worth every penny. I'd honestly rate them much higher than leading brands
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