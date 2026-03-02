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    • Desfrute de um som fantástico Desfrute de um som fantástico Desfrute de um som fantástico

      Auscultadores on-ear

      TAH4500BK/00

      Classificação geral / 5
      • Críticas Críticas

      Desfrute de um som fantástico

      Se procura auscultadores com cancelamento de ruído extremamente confortáveis para utilização diária, estes são perfeitos. Obtém um som rico com graves profundos, mesmo a volumes baixos. As almofadas das proteções dos ouvidos e a bateria substituíveis maximizam o conforto e o desempenho durante anos.

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      Disponível em:

      Auscultadores on-ear

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      Desfrute de um som fantástico

      • Som natural. Função Dynamic Bass
      • Encaixe on-ear confortável
      • Cancelamento de ruído
      • Até 70 horas de reprodução
      Excelente som mesmo a um volume baixo com a função Dynamic Bass

      Excelente som mesmo a um volume baixo com a função Dynamic Bass

      Os diafragmas de 32 mm personalizados e o Dynamic Bass combinam-se para lhe proporcionar um som incrível com graves ricos e completos, mesmo com volumes baixos. Se estiver a ver um filme ou a jogar, pode ativar um modo de baixa latência na nossa aplicação complementar.

      Encaixe confortável com componentes substituíveis para anos de utilização

      Encaixe confortável com componentes substituíveis para anos de utilização

      As proteções suaves para as orelhas em pele PU e o aro para a cabeça macio e ajustável proporcionam-lhe uma adaptação extremamente confortável. Para uma melhor vedação acústica e conforto, pode substituir as almofadas em espuma de memória se estas se desgastarem com o tempo. Também pode trocar a bateria recarregável de iões de lítio dos auscultadores quando esta atingir o fim da sua vida útil.

      Ouça sempre a sua música com cancelamento ativo de ruído

      Ouça sempre a sua música com cancelamento ativo de ruído

      O cancelamento ativo de ruído reduz o ruído externo para que possa concentrar-se nas suas músicas, podcasts e chamadas. Pode deixá-lo em modo automático ou utilizar a aplicação Philips Headphones para ajustar os níveis.

      Ligação Bluetooth® multiponto estável e emparelhamento fácil

      Ligação Bluetooth® multiponto estável e emparelhamento fácil

      A compatibilidade com os mais recentes dispositivos Bluetooth® 6.0 permite-lhe transmitir sem perturbações no som, para além de lhe possibilitar ligar-se a dois dispositivos em simultâneo. O Android Fast Pair e o Microsoft Swift Pair também são suportados.

      Aplicação Philips Headphones. Personalize a sua experiência

      Aplicação Philips Headphones. Personalize a sua experiência

      Sente que falta algo na sua música? A nossa aplicação complementar inclui o EQ, um equalizador intuitivo que permite ajustar o som e explorar diferentes configurações de EQ com a ponta dos dedos. Também pode usar a aplicação para ajustar o cancelamento de ruído, ativar a função Dynamic Bass, gerir dispositivos ligados, atualizar o firmware e muito mais.

      Plástico reciclado com certificação GRS. Embalagens ecológicas

      Utilizamos plásticos reciclados pós-consumo nos nossos produtos e as nossas embalagens são fabricadas a partir de cartão reciclado com certificação FSC com folhetos impressos em papel reciclado.

      Obtenha até 70 horas de tempo de reprodução (50 horas com o cancelamento de ruído ligado)

      Com o cancelamento de ruído desligado, obtém até 70 horas de reprodução com um carregamento completo e com o cancelamento de ruído ligado obtém até 50 horas. Para um reforço rápido, carregue durante apenas 5 minutos para obter 4 horas adicionais.

      Chamadas nítidas. Ouvem tudo o que disser

      A sua voz será ouvida com clareza quando estiver numa chamada. Um microfone dedicado capta o som da sua voz, enquanto um algoritmo de redução de ruído minimiza algum do ruído de fundo do mundo à sua volta.

      Som quente e natural. Marca de som Philips.

      Os diafragmas personalizados destes auscultadores estão ajustados com a marca de som da Philips, que proporciona um som quente e natural com graves profundos. Independentemente do que estiver a ouvir, vai adorar o que ouve.

      Especificações técnicas

      • Som

        Sistema acústico
        Fechado
        Limites frequência
        20 – 20.000 Hz
        Impedância
        32 ohm
        Entrada máxima de corrente
        10 mW
        Sensibilidade
        113 dB (1 KHZ, 1 mW)
        Diâmetro da coluna
        32  mm
        Tipo de diafragma
        Dinâmica

      • Conectividade

        Versão Bluetooth
        6,0
        Perfis Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Alcance máximo
        Até 10  m
        Ligação multiponto
        Sim
        Codecs suportados
        SBC

      • Embalagem exterior

        Comprimento
        21.70  cm
        Número de embalagens para o consumidor
        3
        Largura
        18.50  cm
        Peso bruto
        1.32  kg
        Comprimento
        25.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17756 4
        Peso líquido
        0.50  kg
        Tara
        0.82  kg

      • Conveniência

        Controlo do volume
        Sim
        Suporta a aplicação Philips Headphones
        Sim
        Emparelhamento rápido Google
        Sim
        Tipo de controlos
        Botão
        Microsoft Swift Pair
        Sim

      • Alimentação elétrica

        Número de pilhas
        1 un.
        Tempo de carga
         2  hora(s)
        Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído ligado)
        50  hora(s)
        Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído desligado)
        70  hora(s)
        Carregamento rápido
        5 mins for 4 hrs
        Peso da bateria (total)
        9.52  g
        Capacidade da bateria (auscultadores)
        500  mAh
        Tipo de bateria (auscultadores)
        Polímeros de lítio (incorporada)

      • Dimensões da embalagem

        Comprimento
        24.5  cm
        Tipo de embalagem
        Caixa
        Tipo de disposição na prateleira
        Pendurado
        Largura
        19.85  cm
        Profundidade
        5.5  cm
        Número de produtos incluídos
        1
        EAN
        48 95229 17756 7
        Peso bruto
        0.332  kg
        Peso líquido
        0.168  kg
        Tara
        0.164  kg

      • Dimensões do produto

        Comprimento
        17.84  cm
        Largura
        15.84  cm
        Profundidade
        7.37  cm
        Peso
        0.156  kg

      • Acessórios

        Guia de início rápido
        Sim

      • Design

        Cor
        Preto
        Estilo de utilização
        Aro para a cabeça
        Design dobrável
        Plano/para dentro
        Material do acoplamento auditivo
        Pele sintética
        Ajusta à orelha
        On-ear
        Tipo de proteção
        Fechado

      • Telecomunicações

        Microfone para chamadas
        1 mic

      • UPC

        UPC
        8 40063 20801 8

      • Funcionalidades ANC

        Tecnologia ANC
        Retrocesso rápido
        Microfone para ANC
        3 microfones
        ANC (cancelamento ativo de ruído)
        Sim

      • Assistente de voz

        Compatível com o assistente de voz
        • Siri da Apple
        • Assistente Google
        Ativação do assistente de voz
        Premir o botão multifunções
        Suporte do assistente de voz
        Sim

      • Sustentabilidade

        Revestimento de plástico
        contém 71% de policarbonato reciclado pós-consumo com certificação GRS TE-00132492

      Badge-D2C

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