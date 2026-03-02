Termos de pesquisa
TAH4500PK/00
Desfrute de um som fantástico
Se procura auscultadores com cancelamento de ruído extremamente confortáveis para utilização diária, estes são perfeitos. Obtém um som rico com graves profundos, mesmo a volumes baixos. As almofadas das proteções dos ouvidos e a bateria substituíveis maximizam o conforto e o desempenho durante anos.Ver todas as vantagens
Disponível em:
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
Os diafragmas de 32 mm personalizados e o Dynamic Bass combinam-se para lhe proporcionar um som incrível com graves ricos e completos, mesmo com volumes baixos. Se estiver a ver um filme ou a jogar, pode ativar um modo de baixa latência na nossa aplicação complementar.
As proteções suaves para as orelhas em pele PU e o aro para a cabeça macio e ajustável proporcionam-lhe uma adaptação extremamente confortável. Para uma melhor vedação acústica e conforto, pode substituir as almofadas em espuma de memória se estas se desgastarem com o tempo. Também pode trocar a bateria recarregável de iões de lítio dos auscultadores quando esta atingir o fim da sua vida útil.
O cancelamento ativo de ruído reduz o ruído externo para que possa concentrar-se nas suas músicas, podcasts e chamadas. Pode deixá-lo em modo automático ou utilizar a aplicação Philips Headphones para ajustar os níveis.
A compatibilidade com os mais recentes dispositivos Bluetooth® 6.0 permite-lhe transmitir sem perturbações no som, para além de lhe possibilitar ligar-se a dois dispositivos em simultâneo. O Android Fast Pair e o Microsoft Swift Pair também são suportados.
Com o cancelamento de ruído desligado, obtém até 70 horas de reprodução com um carregamento completo e com o cancelamento de ruído ligado obtém até 50 horas. Para um reforço rápido, carregue durante apenas 5 minutos para obter 4 horas adicionais.
A sua voz será ouvida com clareza quando estiver numa chamada. Um microfone dedicado capta o som da sua voz, enquanto um algoritmo de redução de ruído minimiza algum do ruído de fundo do mundo à sua volta.
Sente que falta algo na sua música? A nossa aplicação complementar inclui o EQ, um equalizador intuitivo que permite ajustar o som e explorar diferentes configurações de EQ com a ponta dos dedos. Também pode usar a aplicação para ajustar o cancelamento de ruído, ativar a função Dynamic Bass, gerir dispositivos ligados, atualizar o firmware e muito mais.
Os diafragmas personalizados destes auscultadores estão ajustados com a marca de som da Philips, que proporciona um som quente e natural com graves profundos. Independentemente do que estiver a ouvir, vai adorar o que ouve.
Utilizamos plásticos reciclados pós-consumo nos nossos produtos e as nossas embalagens são fabricadas a partir de cartão reciclado com certificação FSC com folhetos impressos em papel reciclado.
Som
Conectividade
Embalagem exterior
Conveniência
Alimentação elétrica
Dimensões da embalagem
Dimensões do produto
Acessórios
Design
Telecomunicações
UPC
Funcionalidades ANC
Assistente de voz
Sustentabilidade
