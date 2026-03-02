Encaixe confortável com componentes substituíveis para anos de utilização

As proteções suaves para as orelhas em pele PU e o aro para a cabeça macio e ajustável proporcionam-lhe uma adaptação extremamente confortável. Para uma melhor vedação acústica e conforto, pode substituir as almofadas em espuma de memória se estas se desgastarem com o tempo. Também pode trocar a bateria recarregável de iões de lítio dos auscultadores quando esta atingir o fim da sua vida útil.