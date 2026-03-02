Termos de pesquisa

      Se procura auscultadores com cancelamento de ruído extremamente confortáveis para utilização diária, estes são perfeitos. Obtém um som rico com graves profundos, mesmo a volumes baixos. As almofadas das proteções dos ouvidos e a bateria substituíveis maximizam o conforto e o desempenho durante anos.

      Desfrute de um som fantástico

      • Som natural. Função Dynamic Bass
      • Encaixe on-ear confortável
      • Cancelamento de ruído
      • Até 70 horas de reprodução

      Excelente som mesmo a um volume baixo com a função Dynamic Bass

      Os diafragmas de 32 mm personalizados e o Dynamic Bass combinam-se para lhe proporcionar um som incrível com graves ricos e completos, mesmo com volumes baixos. Se estiver a ver um filme ou a jogar, pode ativar um modo de baixa latência na nossa aplicação complementar.

      Encaixe confortável com componentes substituíveis para anos de utilização

      As proteções suaves para as orelhas em pele PU e o aro para a cabeça macio e ajustável proporcionam-lhe uma adaptação extremamente confortável. Para uma melhor vedação acústica e conforto, pode substituir as almofadas em espuma de memória se estas se desgastarem com o tempo. Também pode trocar a bateria recarregável de iões de lítio dos auscultadores quando esta atingir o fim da sua vida útil.

      Ouça sempre a sua música com cancelamento ativo de ruído

      O cancelamento ativo de ruído reduz o ruído externo para que possa concentrar-se nas suas músicas, podcasts e chamadas. Pode deixá-lo em modo automático ou utilizar a aplicação Philips Headphones para ajustar os níveis.

      Ligação Bluetooth® multiponto estável e emparelhamento fácil

      A compatibilidade com os mais recentes dispositivos Bluetooth® 6.0 permite-lhe transmitir sem perturbações no som, para além de lhe possibilitar ligar-se a dois dispositivos em simultâneo. O Android Fast Pair e o Microsoft Swift Pair também são suportados.

      Obtenha até 70 horas de tempo de reprodução (50 horas com o cancelamento de ruído ligado)

      Com o cancelamento de ruído desligado, obtém até 70 horas de reprodução com um carregamento completo e com o cancelamento de ruído ligado obtém até 50 horas. Para um reforço rápido, carregue durante apenas 5 minutos para obter 4 horas adicionais.

      Chamadas nítidas. Ouvem tudo o que disser

      A sua voz será ouvida com clareza quando estiver numa chamada. Um microfone dedicado capta o som da sua voz, enquanto um algoritmo de redução de ruído minimiza algum do ruído de fundo do mundo à sua volta.

      Aplicação Philips Headphones. Personalize a sua experiência

      Sente que falta algo na sua música? A nossa aplicação complementar inclui o EQ, um equalizador intuitivo que permite ajustar o som e explorar diferentes configurações de EQ com a ponta dos dedos. Também pode usar a aplicação para ajustar o cancelamento de ruído, ativar a função Dynamic Bass, gerir dispositivos ligados, atualizar o firmware e muito mais.

      Som quente e natural. Marca de som Philips.

      Os diafragmas personalizados destes auscultadores estão ajustados com a marca de som da Philips, que proporciona um som quente e natural com graves profundos. Independentemente do que estiver a ouvir, vai adorar o que ouve.

      Plástico reciclado com certificação GRS. Embalagens ecológicas

      Utilizamos plásticos reciclados pós-consumo nos nossos produtos e as nossas embalagens são fabricadas a partir de cartão reciclado com certificação FSC com folhetos impressos em papel reciclado.

      Especificações técnicas

      • Som

        Sistema acústico
        Fechado
        Limites frequência
        20 – 20.000 Hz
        Impedância
        32 ohm
        Entrada máxima de corrente
        10 mW
        Sensibilidade
        113 dB (1 KHZ, 1 mW)
        Diâmetro da coluna
        32  mm
        Tipo de diafragma
        Dinâmica

      • Conectividade

        Versão Bluetooth
        6,0
        Perfis Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Alcance máximo
        Até 10  m
        Ligação multiponto
        Sim
        Codecs suportados
        SBC

      • Embalagem exterior

        Comprimento
        21.70  cm
        Número de embalagens para o consumidor
        3
        Largura
        18.50  cm
        Peso bruto
        1.32  kg
        Comprimento
        25.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17758 8
        Peso líquido
        0.50  kg
        Tara
        0.82  kg

      • Conveniência

        Controlo do volume
        Sim
        Suporta a aplicação Philips Headphones
        Sim
        Emparelhamento rápido Google
        Sim
        Atualizações de firmware possíveis
        Sim
        Tipo de controlos
        Botão
        Microsoft Swift Pair
        Sim

      • Alimentação elétrica

        Número de pilhas
        1 un.
        Tempo de carga
         2  hora(s)
        Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído ligado)
        50  hora(s)
        Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído desligado)
        70  hora(s)
        Carregamento rápido
        5 mins for 4 hrs
        Peso da bateria (total)
        9.52  g
        Capacidade da bateria (auscultadores)
        500  mAh
        Tipo de bateria (auscultadores)
        Polímeros de lítio (incorporada)

      • Dimensões da embalagem

        Comprimento
        24.5  cm
        Tipo de embalagem
        Caixa
        Tipo de disposição na prateleira
        Pendurado
        Largura
        19.85  cm
        Profundidade
        5.5  cm
        Número de produtos incluídos
        1
        EAN
        48 95229 17758 1
        Peso bruto
        0.332  kg
        Peso líquido
        0.168  kg
        Tara
        0.164  kg

      • Dimensões do produto

        Comprimento
        17.84  cm
        Largura
        15.84  cm
        Profundidade
        7.37  cm
        Peso
        0.156  kg

      • Acessórios

        Guia de início rápido
        Sim

      • Design

        Cor
        Azul claro
        Estilo de utilização
        Aro para a cabeça
        Design dobrável
        Plano/para dentro
        Material do acoplamento auditivo
        Pele sintética
        Ajusta à orelha
        On-ear
        Tipo de proteção
        Fechado

      • Telecomunicações

        Microfone para chamadas
        1 mic

      • UPC

        UPC
        8 40063 20803 2

      • Funcionalidades ANC

        Tecnologia ANC
        Retrocesso rápido
        Microfone para ANC
        3 microfones
        ANC (cancelamento ativo de ruído)
        Sim

      • Assistente de voz

        Compatível com o assistente de voz
        • Siri da Apple
        • Assistente Google
        Ativação do assistente de voz
        Premir o botão multifunções
        Suporte do assistente de voz
        Sim

      • Sustentabilidade

        Revestimento de plástico
        contém 71% de policarbonato reciclado pós-consumo com certificação GRS TE-00132492

