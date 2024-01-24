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Política de devolução de 30 dias
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Diafragmas de 40 mm/posterior fechada
Over-ear
Em qualquer viagem, estes auscultadores estão à altura das suas necessidades. Um único carregamento demora apenas 2 horas. Tire partido de 30 horas de reprodução (ou conversação) com o cancelamento ativo de ruído desligado e 25 horas com a funcionalidade ligada. Os dois níveis de carregamento disponíveis – o carregamento ultrarrápido e o carregamento rápido – oferecem-lhe 2 ou 6 horas adicionais de reprodução.
Deixe tudo para trás com o cancelamento ativo de ruído. Um único toque num botão isola-o do ruído do comboio ou da agitação do escritório. Se estiver em movimento, pode ouvir as suas músicas e manter-se atento aos barulhos da rua no modo de perceção.
De listas de música a podcasts, os diafragmas acústicos em neodímio estão perfeitamente afinados para produzir graves profundos e frequências nítidas da gama média. As almofadas macias das proteções dos ouvidos tapam todo o ouvido, criando uma vedação que isola de forma passiva o ruído externo. O aro para a cabeça é leve, facilmente ajustável e macio, o que significa que estes auscultadores nunca ficarão presos no cabelo.
Prémios
4.1
de 5
189
Críticas
83%
recomendam este produto
mggrodrigues
24/01/2024
Portugal
Artigo Fantástico
Já tenho estes auscultadores há uns tempos e não quero trocar por nada. São simplesmente fantásticos.
Esta avaliação foi feita para TAPH805BK Auscult. over-ear s/ fios c/ áudio de alta resolução
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20/11/2020
Portugal
Belos auscultadores
Som brilhante e cristalino com boa redução de ruídos externos.
Pontos positivos
Boa redução de ruído externos
Pontos negativos
Podiam ser mais confortáveis
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAPH805BK Auscult. over-ear s/ fios c/ áudio de alta resolução
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAPH805BK Auscult. over-ear s/ fios c/ áudio de alta resolução
Garaujoc
14/01/2023
España
Comprador verificado
Los mejores !!!
Su autonomía es insuperable !!! La calidad del audio es muy biena !!! Recomendados al 100%
Pontos positivos
La batería y calidad del audio insuperables !!
Pontos negativos
——————
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAPH805BK Auriculares supraaurales inal. audio alta resolución
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAPH805BK Auriculares supraaurales inal. audio alta resolución
Os resultados reais podem variar