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Auscult. over-ear s/ fios c/ áudio de alta resolução

TAPH805BK/00

4.1
| (189) Críticas | 83% recomendam este produto

9 Prémios

Controle o silêncio
Ouça a sua música e não a chuva. Pode controlar a função de cancelamento ativo de ruído nestes auscultadores over-ear sem fios para se adequarem a cada situação. Com 30 horas de tempo de reprodução e carregamento rápido e flexível, está a postos para viajar
Ver todos os benefícios

Auscultadores over-ear sem fios com cancelamento ativo de ruído

Controle o silêncio

  • Diafragmas de 40 mm/posterior fechada

  • Over-ear

30 horas de reprodução ou conversação (25 horas com ANC ligado)

Em qualquer viagem, estes auscultadores estão à altura das suas necessidades. Um único carregamento demora apenas 2 horas. Tire partido de 30 horas de reprodução (ou conversação) com o cancelamento ativo de ruído desligado e 25 horas com a funcionalidade ligada. Os dois níveis de carregamento disponíveis – o carregamento ultrarrápido e o carregamento rápido – oferecem-lhe 2 ou 6 horas adicionais de reprodução.

Cancelamento ativo de ruído (ANC). Deixe-se envolver pela música

Deixe tudo para trás com o cancelamento ativo de ruído. Um único toque num botão isola-o do ruído do comboio ou da agitação do escritório. Se estiver em movimento, pode ouvir as suas músicas e manter-se atento aos barulhos da rua no modo de perceção.

Aro para a cabeça macio e ajustável. Almofadas macias para as orelhas

De listas de música a podcasts, os diafragmas acústicos em neodímio estão perfeitamente afinados para produzir graves profundos e frequências nítidas da gama média. As almofadas macias das proteções dos ouvidos tapam todo o ouvido, criando uma vedação que isola de forma passiva o ruído externo. O aro para a cabeça é leve, facilmente ajustável e macio, o que significa que estes auscultadores nunca ficarão presos no cabelo.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image AWARD-3620409
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  • Award image AWARD-3620202
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Críticas

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4.1

de 5

189

Críticas

83%

recomendam este produto

24/01/2024

Portugal

Portugal

Artigo Fantástico

Já tenho estes auscultadores há uns tempos e não quero trocar por nada. São simplesmente fantásticos.

Esta avaliação foi feita para TAPH805BK Auscult. over-ear s/ fios c/ áudio de alta resolução

Esta avaliação foi feita para TAPH805BK Auscult. over-ear s/ fios c/ áudio de alta resolução

20/11/2020

Portugal

Portugal

Belos auscultadores

Som brilhante e cristalino com boa redução de ruídos externos.

Pontos positivos

Boa redução de ruído externos

Pontos negativos

Podiam ser mais confortáveis

Sim, recomendo este produto

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Sim, recomendo este produto

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14/01/2023

España

España

Comprador verificado

Los mejores !!!

Su autonomía es insuperable !!! La calidad del audio es muy biena !!! Recomendados al 100%

Pontos positivos

La batería y calidad del audio insuperables !!

Pontos negativos

——————

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAPH805BK Auriculares supraaurales inal. audio alta resolución

Sim, recomendo este produto

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