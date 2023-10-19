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Descontinuado

Rádio da Internet

TAR8805/10

3.5

| (61) Críticas

Mais para gostar

Quaisquer que sejam as suas preferências, irá encontrá-las facilmente neste rádio na Internet Philips. Além de Internet, DAB+ e sintonização FM, dispõe também de compatibilidade com o Spotify Connect e transmissão por Bluetooth. Carregue o seu telemóvel na base para carregamento Qi sem fios.

Ver todos os benefícios

Mais para gostar

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

  • com carregador de telemóvel sem fios

Base para carregamento Qi sem fios. Porta USB

Base para carregamento Qi sem fios. Porta USB

A base de carregamento Qi sem fios encontra-se na parte superior do rádio. Para telemóveis mais antigos, existe uma porta de carregamento USB. Existe um relógio digital grande e nítido e os controlos de tecla estão localizados no painel frontal.

Spotify Connect. Utilize um dispositivo móvel como telecomando do Spotify

Spotify Connect. Utilize um dispositivo móvel como telecomando do Spotify

Transmissão a partir do Spotify? Este rádio na Internet por Bluetooth inclui Spotify Connect. Utilize o seu telemóvel como telecomando enquanto o rádio transmite o sinal de melhor qualidade do Spotify — diretamente a partir dos servidores do Spotify. Também pode transmitir a partir de outros serviços de música através do seu dispositivo móvel.

Alarmes duplos e temporizador

O temporizador permite-lhe adormecer para um sono reparador com a sua estação de rádio favorita. A função de alarme duplo permite-lhe definir dois alarmes diferentes. É perfeito para o caso de adormecer durante o primeiro alarme.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.5

de 5

61

Críticas

19/10/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Funcionalidade

O que eu gosto mais é a opção de carregamento do telemóvel. Aconselho a toda a gente. Obrigado

Pontos positivos

carregamento de telemóvel, wireless, etc.

Pontos negativos

Não encontrei.

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Data de utilização 2022-10-19

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Data de utilização 2022-10-19

02/11/2022

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

The product is intuitive and easy to use.

It's has digital interface with physical knowledge to navigate and choose services, functions and features such as DAB, Bluetooth connectivity and Internet Radio. The product is lovely to look at, very stylish design and presentation. This product is of good size and weight, ideal to place on small shelf. Suitable for all rooms. Definable good value for the monies spent.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAR8805 Internet Radio

Data de utilização 2021-10-02

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Data de utilização 2021-10-02

26/03/2023

France

France

Comprador verificado

enfin une bonne radio

enfin une bonne radio.avec la connexion internet plus besoin d'antenne!

Pontos positivos

radio en ligne ,plus d'interferences

Pontos negativos

DAB+ peu de stations

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Data de utilização 2023-02-26

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Data de utilização 2023-02-26

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