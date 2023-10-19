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Descontinuado
TAR8805/10
Mais para gostar
Quaisquer que sejam as suas preferências, irá encontrá-las facilmente neste rádio na Internet Philips. Além de Internet, DAB+ e sintonização FM, dispõe também de compatibilidade com o Spotify Connect e transmissão por Bluetooth. Carregue o seu telemóvel na base para carregamento Qi sem fios.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
com carregador de telemóvel sem fios
A base de carregamento Qi sem fios encontra-se na parte superior do rádio. Para telemóveis mais antigos, existe uma porta de carregamento USB. Existe um relógio digital grande e nítido e os controlos de tecla estão localizados no painel frontal.
Transmissão a partir do Spotify? Este rádio na Internet por Bluetooth inclui Spotify Connect. Utilize o seu telemóvel como telecomando enquanto o rádio transmite o sinal de melhor qualidade do Spotify — diretamente a partir dos servidores do Spotify. Também pode transmitir a partir de outros serviços de música através do seu dispositivo móvel.
O temporizador permite-lhe adormecer para um sono reparador com a sua estação de rádio favorita. A função de alarme duplo permite-lhe definir dois alarmes diferentes. É perfeito para o caso de adormecer durante o primeiro alarme.
3.5
de 5
61
Críticas
PCHenriques
19/10/2023
Portugal
Comprador verificado
Funcionalidade
O que eu gosto mais é a opção de carregamento do telemóvel. Aconselho a toda a gente. Obrigado
Pontos positivos
carregamento de telemóvel, wireless, etc.
Pontos negativos
Não encontrei.
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Esta avaliação foi feita para TAR8805 Rádio da Internet
Data de utilização 2022-10-19
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAR8805 Rádio da Internet
Data de utilização 2022-10-19
S_Myles_22
02/11/2022
United Kingdom
Comprador verificado
The product is intuitive and easy to use.
It's has digital interface with physical knowledge to navigate and choose services, functions and features such as DAB, Bluetooth connectivity and Internet Radio. The product is lovely to look at, very stylish design and presentation. This product is of good size and weight, ideal to place on small shelf. Suitable for all rooms. Definable good value for the monies spent.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAR8805 Internet Radio
Data de utilização 2021-10-02
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAR8805 Internet Radio
Data de utilização 2021-10-02
delfa-calva
26/03/2023
France
Comprador verificado
enfin une bonne radio
enfin une bonne radio.avec la connexion internet plus besoin d'antenne!
Pontos positivos
radio en ligne ,plus d'interferences
Pontos negativos
DAB+ peu de stations
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAR8805 Radio Internet
Data de utilização 2023-02-26
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAR8805 Radio Internet
Data de utilização 2023-02-26