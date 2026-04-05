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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
TASH402BL/00
Diafragmas de 40 mm/posterior fechada
Over-ear
Resistentes a transpiração/água
Estes auscultadores oferecem até 20 horas de reprodução contínua para uma diversão sem preocupações quando está a ouvir a sua música em movimento.
Deixe que a sua lista de música para treino o leve até ao próximo nível. Diafragmas acústicos em neodímio de 40 mm perfeitamente sintonizados fornecem os graves para continuar sempre em movimento. A estrutura com parte posterior fechada oferece um excelente isolamento de ruído passivo. Poderá puxar pelas suas músicas sem incomodar os outros.
As almofadas suaves e respiráveis das proteções dos ouvidos estão cheias de gel refrescante: independentemente do seu esforço, os auscultadores mantêm-se frescos em contacto com a pele. As almofadas também são amovíveis para uma limpeza fácil.
4.6
de 5
74
Críticas
94%
recomendam este produto
05/04/2026
España
Excelente producto
Excelente producto, ideales para deporte ya que son ligeros y comodos.
Pontos positivos
Precio calidad es un plus, ligeros y perfectos para usar en deporte y hasta en oficina.
Pontos negativos
Puede ser complicado obetener los repuestos de las almoahodillas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TASH402BK Auriculares inalámbricos
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TASH402BK Auriculares inalámbricos
AtHomeTVAVA
15/04/2020
España
Funcionário da Philips
Muy cómodos para salir a correr.
[Employee of philipsglobal] Me los compré porque quería unos cascos cómodos para correr, que no se deshiciera la almohadilla cuando sudabas y que se escuchara bien la música en la calle. Y han resuelto mis problemas en este sentido. Las almohadillas se pueden desenganchar para lavarlas. Lo del cooling no lo he notado todavía pero en verano supongo que lo agradeceré. La carga aguanta bastantes salidas de 30min/1h a correr y muchas idas y venidas en metro. El bluetooth funciona muy bien y con distintos dispositivos. Lo que a veces da problemas es con las llamadas, no te coge a veces la voz muy bien. Te aísla mucho del ruido (sobre todo en el metro, esto es muy ventajoso). No pesan mucho, son accesibles para largos trayectos.
Pontos positivos
La almohadilla no se deshace con el sudor y se puede lavar.
Pontos negativos
A veces choca la diadema con la cabeza cuando estás corriendo.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TASH402BK Auriculares inalámbricos
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TASH402BK Auriculares inalámbricos
Yeljsa
29/05/2020
United Kingdom
Parte da promoção
Recommend for sports and work enthusiast!
Just recently got these headphones to test and I can tell you these are next level! The sound quality is way better than average it has a decent quality bass and the cancellation feature is in a league of there own!. Once fully charged I got the 20 hours out of these as stated which im chuffed about. The design is great. It looks amazing and the fit is better than most and comfortable for hours of exercise if thats what your into. Ive had to give these a clean and detaching the ear cuffs is very accessible for all people. The feature of automated bluetooth connection is a plus as it lets me connect between my phone and laptop within seconds. Overall id recommend to grab these headphones if you can!
Pontos positivos
Great sound, great charge life, superb comfort and noise cancellation. Easerly cleanable
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TASH402BK Wireless Headphones
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TASH402BK Wireless Headphones
Os resultados reais podem variar