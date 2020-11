Manter a frescura.

Bata o seu recorde pessoal com estes auscultadores over-ear sem fios, desportivos e resistentes à transpiração. Leves e confortáveis, apresentam uma autonomia de 20 horas de tempo de reprodução com um único carregamento. As proteções para as orelhas com arrefecimento mantêm-no concentrado quando o calor aperta. Ver todas as vantagens