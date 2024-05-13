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Descontinuado

Altifalante sem fios para uso doméstico

TAW6205/10

2.7

| (54) Críticas

Todos os seus sons. Em qualquer divisão.

Esta coluna portátil é excelente quando utilizada sozinha e ainda melhor quando combinada com outras colunas. Combine-a com o seu televisor ou com outras colunas para desfrutar de som de excelente qualidade em várias divisões. Emparelhe-a para obter som estéreo. Ou aprimore a tecnologia Ambilight do seu televisor Philips, adicionando também a coluna.

Ver todos os benefícios

Todos os seus sons. Em qualquer divisão.

  • Wi-Fi. Áudio para várias divisões

  • Compatível com DTS Play-Fi

  • Liga-se aos assistentes de voz

  • LED incorporado

Spotify Connect. Tidal. Deezer. Está tudo aqui

Quer esteja a transmitir diretamente do Spotify ou a aceder a álbuns de alta resolução no Tidal através da aplicação Play-Fi, pode ouvir tudo isso com este altifalante. Desde listas de música para festas na sala de estar até podcasts no escritório - tudo o que gosta de ouvir irá parecer mais rico, mais profundo e mais nítido.

Configuração para várias divisões através da aplicação Philips Sound ou Play-Fi

Alimentação CA. Dimensões: 115 x 212 x 116 mm

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.7

de 5

54

Críticas

13/05/2024

United Kingdom

United Kingdom

These are great.

I added 2 of these to the B8805/10 soundbar and as long as you long press the "off" button on the soundbar remote, to put them into eco standby, they wake back up with soundbar when i turn the telly on. I've been really impressed with my relatively inexpensive sound system.

Pontos positivos

Inexpensive, enhance the atmos experience from soundbar.

Pontos negativos

None so far.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAW6205 Wireless home speaker

Data de utilização 2023-05-13

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAW6205 Wireless home speaker

Data de utilização 2023-05-13

07/07/2023

Nederland

Nederland

Na software update werkt deze eindelijk goed

Geluid was al top maar verbinding met wifi was niet stabiel. Na laatste software update lijkt dat te zijn opgelost.

Pontos positivos

geluidskwaliteit, Ambilight LEDs, mooi design

Pontos negativos

Opgelost wifi verbinding

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAW6205 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik

Data de utilização 2023-01-07

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAW6205 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik

Data de utilização 2023-01-07

10/08/2022

Deutschland

Deutschland

Was ganz anderes

Wer kommt bitte auf so eine tolle Idee LEDs auf der Rückseite eines Lautsprechers anzubringen. Mich hat dieser Lautsprecher total begeistert. Wollte den Sound von meinem Philips Fernseher erweitern und habe online gelesen, dass es auch möglich sei, das Ambilight durch diese Lautsprecher zusätzlich zu erweitern. Direkt gekauft, ausgepackt und angeschlossen. Ich muss zugeben, die Updates dauern etwas aber das Endergebnis muss ja stimmen und das tut es. Der Ton ist hervorragend und jetzt habe ich im gesamten Wohnzimmer Ambilight. Das sieht wunderbar aus. Die Anbindung durch die DTS PlayFi Unterstützung ist recht einfach. Auch Musik streamen geht problemlos und der Fernseher kann auch mit eingebunden werden. Zack 5.1. wenn man sich auch den passenden Subwoofer dazu holt.

Pontos positivos

Ton und Licht einfach eine tolle Sache

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause

Data de utilização 2021-07-10

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause

Data de utilização 2021-07-10

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