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Descontinuado
TAW6205/10
Todos os seus sons. Em qualquer divisão.
Esta coluna portátil é excelente quando utilizada sozinha e ainda melhor quando combinada com outras colunas. Combine-a com o seu televisor ou com outras colunas para desfrutar de som de excelente qualidade em várias divisões. Emparelhe-a para obter som estéreo. Ou aprimore a tecnologia Ambilight do seu televisor Philips, adicionando também a coluna.
Wi-Fi. Áudio para várias divisões
Compatível com DTS Play-Fi
Liga-se aos assistentes de voz
LED incorporado
Quer esteja a transmitir diretamente do Spotify ou a aceder a álbuns de alta resolução no Tidal através da aplicação Play-Fi, pode ouvir tudo isso com este altifalante. Desde listas de música para festas na sala de estar até podcasts no escritório - tudo o que gosta de ouvir irá parecer mais rico, mais profundo e mais nítido.
2.7
de 5
54
Críticas
Hiphopanonymous
13/05/2024
United Kingdom
These are great.
I added 2 of these to the B8805/10 soundbar and as long as you long press the "off" button on the soundbar remote, to put them into eco standby, they wake back up with soundbar when i turn the telly on. I've been really impressed with my relatively inexpensive sound system.
Pontos positivos
Inexpensive, enhance the atmos experience from soundbar.
Pontos negativos
None so far.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAW6205 Wireless home speaker
Data de utilização 2023-05-13
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAW6205 Wireless home speaker
Data de utilização 2023-05-13
HaHarry
07/07/2023
Nederland
Na software update werkt deze eindelijk goed
Geluid was al top maar verbinding met wifi was niet stabiel. Na laatste software update lijkt dat te zijn opgelost.
Pontos positivos
geluidskwaliteit, Ambilight LEDs, mooi design
Pontos negativos
Opgelost wifi verbinding
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAW6205 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Data de utilização 2023-01-07
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAW6205 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Data de utilização 2023-01-07
10/08/2022
Deutschland
Was ganz anderes
Wer kommt bitte auf so eine tolle Idee LEDs auf der Rückseite eines Lautsprechers anzubringen. Mich hat dieser Lautsprecher total begeistert. Wollte den Sound von meinem Philips Fernseher erweitern und habe online gelesen, dass es auch möglich sei, das Ambilight durch diese Lautsprecher zusätzlich zu erweitern. Direkt gekauft, ausgepackt und angeschlossen. Ich muss zugeben, die Updates dauern etwas aber das Endergebnis muss ja stimmen und das tut es. Der Ton ist hervorragend und jetzt habe ich im gesamten Wohnzimmer Ambilight. Das sieht wunderbar aus. Die Anbindung durch die DTS PlayFi Unterstützung ist recht einfach. Auch Musik streamen geht problemlos und der Fernseher kann auch mit eingebunden werden. Zack 5.1. wenn man sich auch den passenden Subwoofer dazu holt.
Pontos positivos
Ton und Licht einfach eine tolle Sache
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause
Data de utilização 2021-07-10
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause
Data de utilização 2021-07-10