Controlo do crescimento de pêlos corporais

O sistema Philips Lumea for men aplica suaves impulsos de luz na raiz do pêlo. Consequentemente, o pêlo cai naturalmente e o crescimento é inibido. A repetição regular deste tratamento a cada duas semanas para as axilas, a zona púbica, o peito, a barriga, as pernas e as costas irá manter a sua pele suave todos os dias. Para um tratamento mais eficaz, corte o pêlo na zona da aplicação antes do tratamento com o Bodygroom incluído, enquanto sentir algum crescimento