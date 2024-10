A Philips CL garante os seus produtos durante o período indicado mais abaixo e a partir da sua data de compra. Se durante esse período ocorrer algum defeito no produto devido ao seu fabrico ou devido a materiais defeituosos, a Philips CL garantirá a sua reparação ou substituição e, quando estas não forem possíveis, a sua redução do preço ou a resolução do contrato nos termos do Decreto-Lei n.º 84/2021, de 18 de Outubro. No caso de substituição do produto, a data de contagem da garantia segue o previsto no Decreto-Lei n.º 84/2021, de 18 de Outubro.

A Philips CL apenas garantirá reparação ou substituição no caso de que se apresente um comprovativo válido, p.ex. o recibo de compra, que demonstre que à data da reclamação da falta de conformidade, esta está dentro do período de garantia. Extensão de garantia: Alguns produtos de cuidados pessoais Philips são elegíveis para uma garantia adicional discricionária. Além do período de garantia especificado na parte inferior desta página, poderá ter direito a uma extensão de garantia gratuita se registar seu produto na sua conta My Philips no prazo de 90 dias após a compra. Faça login na sua conta My Philips e siga as instruções de registo do produto no prazo de 90 dias após a data de compra para saber se o seu produto é elegível.