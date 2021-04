Concebida para melhorar a saúde das gengivas

A cabeça de escova de dentes da Philips Sonicare dispõe de cerdas densas e de alta qualidade para remover eficazmente a placa bacteriana e melhorar a saúde das gengivas. Cerdas com curvatura especial alimentadas com energia para alcançar facilmente os dentes na parte posterior da boca. Também dispõe de um perfil de recorte suave para amortecer o contacto com os dentes oferecendo uma experiência de escovagem extra suave.